12歲童飲可樂致腸穿窿！小心腹痛便秘5症狀　護胃6招少吃生冷食物

在陽光燦爛的午後，打開一瓶冒着氣泡的可樂，咕嚕咕嚕喝下，對很多人來說，是再愜意不過的享受。可誰能想到，這看似平常的可樂竟會成為健康的 「隱形殺手」。



長期「可樂代水」引發十二指腸穿孔

近日，一位12歲少年因突發劇烈腹痛被緊急送至中國温州醫科大學附屬第二醫院。經診斷，被確診為十二指腸穿孔。據了解，該患者近一年來不僅「以可樂代水」，還養成了飲食不規律、嗜食高鹽零食等不良習慣。兩個月前，已出現典型消化道症狀——空腹時上腹部「飢餓痛」，但因餐後可緩解而未予重視。此次發病後，經手術救治，目前已脱離危險。

可樂是如何「腐蝕」腸道的？

1. 胃酸風暴

可樂中的磷酸和咖啡因就像「催酸劑」，刺激胃部超量分泌胃酸，而高糖成分又讓胃排空變慢，導致十二指腸長期浸泡在強酸環境中，最終「自我消化」形成潰瘍。

2. 保護膜破壞

碳酸飲料產生的氣泡會撐大胃部，引發膽汁倒流。同時，持續的高糖高酸環境讓腸道保護黏液分泌減少，黏膜修復能力直線下降。

3. 兒童更危險

相比成人，孩子的胃腸黏膜就像「薄紗帳」，更容易被胃酸穿透。更糟的是，長期喝可樂還會偷走體內的鈣，增加肥胖風險，讓消化系統雪上加霜。

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飲食習慣不良 小心胃腸穿孔找上門

十二指腸穿孔最常見的原因是在胃潰瘍的基礎上暴飲暴食，暴飲暴食能引起胃酸和胃蛋白酶增加、胃容積增大，易誘發穿孔。

胃腸穿孔一般好發於四五十歲嗜酒的中年人，但最近幾年，胃腸穿孔患者正在逐漸年輕化。多數患者都存在長期飲食不規律的情況，他們往往喜歡用零食替代主食，還有一部分人群是因為藥物刺激，長此以往就會造成潰瘍。

胃腸穿孔嚴重嗎？

當然！如果不及時治療易引起腹腔重症感染，出現炎性休克，可能會導致患者死亡。

消化道穿孔的信號不容忽視

1. 劇烈腹痛

胃穿孔通常表現為突發劇烈上腹部疼痛，呈持續性或陣發性加重的刀割樣或灼燒感，疼痛很快擴散至全腹部，也可有肩部刺痛或痠痛的放射性痛表現；腸穿孔則多會表現為下腹部疼痛。

部分老年患者胃腸穿孔時反應遲鈍、腹痛症狀可能不明顯。

2. 噁心、嘔吐

約半數胃穿孔患者腹痛同時伴有噁心、嘔吐，尤其出現腸麻痹時嘔吐更重，同時有腹脹，便秘等症狀；腸穿孔患者則噁心和嘔吐的症狀相對較輕。

3. 頻繁腹瀉或便秘

腸穿孔患者易出現該症狀，胃穿孔患者較少出現。

4. 發熱

胃腸道內容物泄漏到腹腔中後，可能引發腹腔感染，導致患者發熱。

5. 脱水、休克

胃腸穿孔患者不能進食且頻繁嘔吐，無法及時就醫補液則易出現脱水、電解質紊亂。

此外，穿孔後的劇烈腹痛、胃腸內容物外漏至腹膜腔易引起感染性腹膜炎，這些情況極易導致休克發生。因此，一旦出現血壓下降、脈搏微弱、心慌甚至神志不清等，必須及時就醫。

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怎樣保護胃腸健康？

1. 少吃醃製食物

這些食物中含有較多的鹽分及某些可致癌物，不宜多吃。

2. 少吃生冷食物刺激性食物

生冷和刺激性強的食物對消化道黏膜具有較強的刺激作用，容易引起腹瀉或消化道炎症。

3. 規律飲食

有規律地飲食，有助於消化腺的分泌，更利於消化。

4. 飲食温度適宜

飲食的温度應以「不燙不涼」為度。

5. 吃飯細嚼慢嚥

以減輕胃腸負擔。對食物充分咀嚼次數越多，隨之分泌的唾液也越多，對胃黏膜有保護作用。

6. 定期體檢

定期檢查胃部（包括胃腸鏡檢查、幽門螺桿菌檢測等）及早發現消化道疾病，接受專業治療。

人民網科普提醒：健康飲食，規律作息。生活中任何飲品，都不能替代「白開水」。若出現上腹疼痛、飯後腹脹、反酸等症狀，應儘早就醫檢查。



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