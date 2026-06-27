無糖可樂致癌？代糖過量損腸道菌 飲多少超標？營養師推2飲品替代

許多人在選購飲品時，習慣以標榜「零熱量」的代糖飲料取代全糖手搖飲，誤以為如此便能無負擔地控制體重。然而代糖對代謝的潛在影響，以及近期社群熱議的阿斯巴甜（Aspartame）致癌疑慮，引發不少依賴零卡飲料的人感到焦慮。



台灣營養師張馨方在Facebook專頁「ViVi營養生活話」發文指出，2023年WHO旗下國際癌症研究機構（IARC）將阿斯巴甜列為「2B級可能致癌物」，僅代表目前有限證據顯示其可能與癌症相關，證據強度尚不足以下定論。她指出，部分傳統醃漬食品與手機電磁波同樣被列於此級別，大家無需過度恐慌。

張馨方並引述WHO與聯合國糧農組織（FAO）食品添加物聯合專家委員會（JECFA）立場，該委員會表示目前沒有足夠理由修改原本安全攝取上限，每日可接受攝取量（ADI）仍維持每公斤體重0至40毫克。以60公斤成年人換算，每日上限約為2400毫克；一罐代糖汽水約含200至300毫克阿斯巴甜，須大量飲用才可能超標。

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張馨方表示，代糖對代謝的隱性影響更需正視。她說明，當大腦接收到甜味訊號卻未獲得相應能量時，會產生「補償性飢餓」，促使下一餐攝取更多精緻澱粉。代糖甜度通常為砂糖的數百倍，長期依賴將拉高對甜味的感知閾值，削弱對天然風味的敏銳度。她也提及，部分研究顯示過量攝取代糖可能干擾腸道菌叢平衡，頻繁出現脹氣者可回頭檢視代糖飲料的攝取頻率。

張馨方建議，代糖應作為從全糖轉為無糖過程中的短期輔助，而非長期常態。她推薦以無糖優酪乳或無糖豆漿替代一般飲品，兩者能補充蛋白質與益生菌，平穩輸出能量。若下午出現想攝取甜食的衝動，可先食用番薯，藉由豐富的膳食纖維穩定血糖，減少大腦發出的「討糖」訊號。

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