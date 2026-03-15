頭痛紓緩｜劇烈頭痛飲可樂迅速紓緩！營養師教配1種薯條效果更好

營養師與醫師證實，麥當勞大薯搭配可口可樂確實具有緩解偏頭痛的效果。



台灣家醫科醫師解釋，可樂中的咖啡因能促使擴張的腦血管收縮，同時阻斷參與疼痛傳導的「腺苷作用」物質，機轉類似市售加強錠止痛藥，而高濃度葡萄糖則可快速提升血糖，為腦部補充能量。

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一名女網友在社群平台分享親身經歷，表示近期突然出現劇烈頭痛症狀，緊急前往超商購買可口可樂飲用後，症狀立即獲得緩解，讓她驚呼「喝下去直接復活」，並強調「一定要跟大家講」這個發現。

貼文引發熱烈討論，有網友回應：

「長知識了」

「最早的可樂，就是拿來提神跟緩解頭疼的」



另有網友補充歷史背景，指出：

「可樂最初的功用就是作為藥水，緩解頭痛，直到有人加進去了二氧化碳」



部分網友分享類似經驗，表示：

「雖然不建議大家嘗試，但是我胃痛喝可樂也會好」

「有時有點小感冒也可喝，會好」



營養師在留言區回應說明，薯條上的鹽巴能補充流失的電解質，可樂中的咖啡因則能促進腦內血管收縮，再加上久違吃到速食讓心情放鬆、皮質醇下降，多重因素確實可能帶來舒緩效果。有網友也提到「配薯條效果更好但是要有鹽的」，並提醒「記得還是要補水，糖分分解需要水」。

家醫科醫師進一步指出，部分頭痛症狀源於低血糖問題，此時可樂提供的高濃度葡萄糖就能迅速拉升血糖值，緩解腦部能量不足的狀況。

根據先前報導，急診醫師翁梓華曾在Facebook專頁「急診柯南․翁梓華醫師」表示，急診室有時會運用可樂或汽水處理特定問題，包括治療「低血糖」、「溶解糞石」以及「促進腸胃蠕動」等功能，證實長輩流傳的「可樂可以拿來洗大腸」說法並非毫無根據。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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