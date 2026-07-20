謝賢離世｜為保最佳狀態5個飲食習慣　4斤才煮出1碟菜心+愛吃生蠔

謝賢離世｜「四哥」謝賢於今日（20日）離世，享年89歲。兒子謝霆鋒和女兒謝婷婷都在社交平台發文宣布死訊。謝賢的演藝生涯長達70多年，更獲第38屆香港電影金像獎「終身成就獎」。除了輝煌的成就之外，謝賢特別注重外表，私下對飲食也極為講究。據傳他對青菜要求極高只吃最嫩的菜心，更曾經試過用4斤青菜只為煮出一盤菜心！



謝賢為什麼叫四哥？為什麼要戴墨鏡？

謝賢1936年出生於香港，因在家中排第四，又在經典電視劇《千王之王》中飾演賭神「羅四海」，而被稱為「四哥」。他入行以來作品無數，曾參演《蕭十一郎》、《萬水千山總是情》及電影《少林足球》等多部經典。近年他更憑《殺出個黃昏》榮獲第40屆香港電影金像獎「最佳男主角」，成為金像獎歷史上最年長的影帝。除了演技精湛，謝賢數十年來的「墨鏡不離身」的形象也深入民心。他曾對此解釋，是因為年輕時有相士指他眼帶桃花，才決定戴墨鏡來擋住。

不過，這副墨鏡沒能徹底擋住他的桃花，謝賢的感情生活同樣精彩。1974年，他與第一任妻子甄珍結婚，可惜婚姻僅維持三年便告終。1978年，他迎娶「香港小姐」冠軍狄波拉（首位代表香港參加菲律賓馬尼拉亞洲小姐選舉的港姐冠軍），婚後育有兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷，但最終都和平離婚。離婚後，謝賢結識了年僅20歲的上海模特兒CoCo，這段相差49歲的忘年戀，一度成為輿論焦點。不過，最終都在2017年和平分手。

謝賢永遠保持最佳狀態 5個飲食習慣

謝賢近年深居簡出，健康狀況一直備受外界關注，甚至曾被傳中風及癱瘓。直到今年4月有網民在香港太平山頂的一間咖啡館偶遇他。當時他雖然坐著輪椅，但巨星氣場十足，才讓謠言不攻自破。謝賢永遠以最佳狀態示人，最驚嘆的是，他幾十年來身形毫無走樣，相信與他私下的飲食習慣有關。

1. 六七成飽吃堅果 少吃多餐穩血糖

謝賢曾接受訪問時表示，平時只會少食多餐，吃至6、7成飽便會停止，如果覺得餓，會拿幾粒堅果（nuts）來吃，甚至可以當一餐吃的。少食多餐能穩定血糖、減輕腸胃負擔，還能減少脂肪囤積。而堅果富含優質油脂可提供能量，帶來飽腹感。

謝賢曾接受訪問時表示，平時只會少食多餐，吃至6、7成飽便會停止，如果覺得餓，會拿幾粒堅果（nuts）來吃。（Sandi Benedicta@Unsplash）

2. 戒早餐只飲橙汁 抗氧化控制食慾

大家都說早餐要吃得好，但謝賢卻反其道而行。他表示，是為了保持身材才一直堅持不吃早餐，只飲黑咖啡或橙汁墊肚。雖然這兩樣飲品有很好的抗氧化和控制食慾效果，但不吃早餐比較傷胃，不建議輕易嘗試。

3. 吃生蠔 提升精子質量與數量

謝賢在錄製節目《十二道鋒味》時，曾大方直言，當年狄波拉想生兒子，便要求他多吃生蠔和牛排，於是他連吃了3個月。生蠔是自然界中鋅含量較高的食物，可提升精子質量與數量；牛排富含鐵質，可補充蛋白質以及補血。

謝賢在錄製節目《十二道鋒味》時，曾大方直言，當年狄波拉想生兒子，便要求他多吃生蠔和牛排，於是他連吃了3個月。（magnific）

4. 只吃菜心 減腸胃負擔

謝賢的前女友CoCo曾爆料，謝賢會主動煮飯給她吃，但非常講究，就拿青菜來講，他只吃中間最嫩的菜心。而一盤菜心，就需要耗費4斤的青菜量。CoCo還大讚口感鮮嫩，非常好吃。鮮嫩的菜心最好消化、不易脹氣。

5. 常拉伸 放鬆全身筋骨

在所有養生習慣中，謝賢有一個習慣堅持了長達67年，做全身拉筋伸展。拉伸可減輕酸痛，放鬆全身筋骨，讓關節保持活力。

參考資料：《騰訊網》、《搜狐網》、《網易》