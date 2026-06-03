凍齡譚詠麟｜75歲譚校長護腎補氣血5秘訣　含紅參連吃17隻大閘蟹?

譚詠麟演唱會｜凍齡秘訣｜現年75歲的「校長」譚詠麟，將於2026年9月在紅館舉行《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇，據悉這將是他演藝生涯中最後一次大型演唱會。在活躍演藝界60年的他，常戲稱自己「永遠25歲」，外表看來雖非如似年輕，但頭髮烏黑、皺紋少，沒一點老態卻是事實。究竟譚校長有什麼凍齡心得？1日5餐，連吃17隻大閘蟹會是他的獨家秘訣嗎？



譚詠麟點解叫「校長」？

譚詠麟1974年出道，發表過《霧之戀》、《愛的根源》、《愛情陷阱》這3張流傳度極高的專輯，獲香港樂壇最高榮譽「金針獎」，更在連續4年蟬聯「IFPI大獎」後，宣佈不再拿獎。2003年與李克勤組成「左麟右李」組合，同樣大受歡迎。他曾在演唱會上跟歌迷開玩笑，說「整個紅館就像一所學校，你們每晚都來上夜校、來聽我唱歌，而我每天晚上都要教大家唱歌，那我不就是這所學校的校長嗎？」此後就一直被稱為「校長」。

除了輝煌的事業，他的情感生活亦備受關注。譚校長與前妻楊潔薇於1981年秘密結婚，直到1993年岳父過世，婚姻才曝光。期間他結識了小20多歲的朱穎婷，並於1996年育有獨生子譚曉風。譚校長後來坦言是為了留個後代，並公開向兩位伴侶致歉。

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譚詠麟凍齡5秘訣

1. 一日5餐 穩血糖護腸胃

大多數人都習慣一日三餐，但對於日常工作量、運動量較大的校長來講，更習慣1日吃5餐。他強調，並不會大吃大喝，通常減少早午2餐的份量，等到晚餐時再吃得稍微豐富點。年紀愈大，人的消化能力、心血管功能便會逐漸退化，少吃多餐可以促進消化，呵護腸胃，同時能穩血糖，減輕胰臟負擔。

校長強調，更習慣1日吃5餐，通常減少早午2餐的份量，等到晚餐時再吃得稍微豐富點。（譚詠麟@微博）

2. 少吃豉油和糖 護腎預防糖尿病

譚校長表示，自己不能接受完全沒有味道的食物，但會少吃豉油和糖。他分享，平時在錄音室點外賣時，都會點白灼菜心、檸檬茶，並特別要求不放豉油、糖。豉油含鈉量極高，少吃可以改善水腫、減輕腎臟負擔。此外，隨年紀增長，胰島素敏感度會下降，少吃甜食可避免血糖劇烈波動，預防糖尿病。

3. 吃紅參 潤喉補氣血防失智

作為家喻戶曉的歌手，譚校長透露，自己每次在演唱會前都會含紅參片潤喉。紅參性溫、味甘，不止潤喉，還能提神補氣血、增強免疫力、提升專注力與記憶力，預防失智。特別適合手腳冰冷、畏寒的人。

校長曾自爆，最多時连吃了17隻大閘蟹，蝦、蟹等海鮮，富含蛋白質，能減少肌肉流失。（譚詠麟@微博）

4. 愛吃海鮮 降血脂護心血管

很多長者，不敢吃海鮮，怕膽固醇超標。事實上，海鮮有很多好處。校長曾自爆，試過1周連吃5日大閘蟹，最多時連吃17隻，只是偶一為之，千祈咪學！蝦、蟹等海鮮，富含蛋白質，能減少肌肉流失，特別深海魚類（如三文魚、秋刀魚等）更含奧米加3（Omega-3）能降血脂，預防血栓形成，保護心血管，但要適量進食。

5. 踢足球 強化核心增關節靈活度

譚詠麟是足球名將譚江柏之子，可能受父親影響，自小便喜歡踢足球。更表示自己1個星期要踢4日波。踢足球可以強化核心與下肢的力量，增強關節的靈活度，亦能提升心肺功能。