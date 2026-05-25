凍齡飲食｜47歲陳喬恩喝豆漿抗衰老！營養師解致癌迷思+日飲多少

47歲的台灣女星陳喬恩早前迎來生日，但整體狀況依然超好，社群上的生日照看起來像是27歲，她也大方分享自己的凍齡祕訣，除了維持高蛋白低醣菜單、每天喝夠水、泡澡配按摩外，還會每天喝豆漿穩定膚況。



研究也發現，大豆分離蛋白可顯著改善皺紋，豆漿中的亞硝酸油還能阻止黑色素形成。

47歲陳喬恩狀態超好 凍齡祕訣之一是喝豆漿

女星陳喬恩迎來47歲生日，但整體狀態超級良好，嫩到像是27歲，讓粉絲直呼：「這真的是47歲嗎？不敢相信。」

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而陳喬恩也大方公開自己的凍齡祕訣，除了維持飲食內容乾淨，每天喝2000c.c.的水與保持快樂輕鬆心態外，她一直有喝豆漿的習慣，不僅能補充蛋白質，還能穩定膚況，整體狀態看起來更年輕。

豆漿性平味甘 能阻止皮膚黑色素形成

台灣中醫師吳明珠曾表示，豆漿性平味甘，滋陰潤燥，每天喝300～500毫升鮮豆漿，有助改善女性心態和身體素質、延緩皮膚衰老，有益養顏美容。台灣中醫師謝嘉雯也曾提到，豆漿中的大豆異黃酮有助於延緩女人卵巢老化、刺激皮膚新陳代謝和保持潤澤，其亞硝酸油更可阻止皮膚的黑色素形成。

研究發現大豆分離蛋白可顯著改善皺紋

台灣營養師呂孟凡曾表示，黃豆含有豐富的異黃酮，有助於改善皮膚老化問題。有項前瞻性、隨機雙盲對照研究中，44位Fitzpatrick皮膚類型為I、II和III（數字越小膚色越淺）的停經後女性，被隨機分配攝取酪蛋白或大豆分離蛋白。酪蛋白組每日攝取30公克乳酪蛋白，而大豆分離蛋白組則每日攝取含有50毫克大豆異黃酮的30公克大豆分離蛋白。

研究結果顯示，與初始相比，大豆分離蛋白組在第16周和第24周的平均皺紋嚴重程度分別降低5.9%和7.1%。與酪蛋白組相比，大豆分離蛋白組在第16周和第24周的平均皺紋嚴重程度顯著較低。雖然這結果，只是針對特殊皮膚類型白人女性的單一研究，也讓她很振奮，市售的濃豆漿每100毫升就含有32毫克大豆異黃酮，只要喝160毫升左右，就可達到研究中大豆異黃酮劑量。

豆漿喝多易致癌？醫：沒有相關研究證實

也有不少人認為，豆漿含有很多雌激素，而雌激素和子宮肌瘤的生成有關，因此不要多喝，以免加重病情，加速內膜增生。但台灣亞東醫院婦產部醫師莊乙真曾表示，實際上這些食物和疾病沒有必然關係，也沒有研究證實喝豆漿會增加得病機會，會出現在媒體上的實屬零星個案。

台灣婦產科醫師陳保仁也曾提到相關研究，同樣攝取植物性荷爾蒙，有人有效，有人卻沒效，原因在於荷爾蒙要透過甲、乙兩型接受體刺激才能產生作用；植物性荷爾蒙對於甲型接受體肌瘤、子宮內膜刺激力較弱，僅有一般藥物的幾十分之一，但針對乙型接受體，如改善骨骼、膽固醇代謝等荷爾蒙的正面效益比較高，因此他認為，大豆異黃酮對於子宮內膜刺激性小，民眾不用過度擔心。

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