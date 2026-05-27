凍齡｜67歲朱玲玲凍齡5秘訣　牛油果早餐+1甜品潤膚美容+打羽毛球

凍齡飲食｜朱玲玲｜67歲被譽為「最美港姐」的朱玲玲與78歲百億富商丈夫羅康瑞現身佛山市集，近日被網民野生捕獲拍照。當天朱玲玲身穿簡約的碎花緊身上衣和休閒牛仔褲，氣質出眾。不少網友大讚「狀態看起來好似年輕了20歲」，被封為「凍齡美魔女」。



凍齡飲食｜最美港姐豪門長媳 跳水皇后奶奶

1977年，年僅19歲的朱玲玲參加了香港小姐競選，並獲得「最上鏡小姐」和「香港小姐」總冠軍2個獎項，成為歷史上第一個雙料冠軍，被譽為「最美港姐」。奪冠後她與霍震霆相戀，並於1978年結婚，成為「霍家長媳」。婚後誕下霍啟剛、霍啟山、霍啟仁三子。後來亦成為「跳水皇后」郭晶晶的婆婆。2004年，朱玲玲結束了這段豪門婚姻，選擇淨身出戶，不帶走任何資產。後來她被爆與瑞安集團董事長羅康瑞相戀，2008年二人低調完婚，恩愛至今。如今的朱玲玲依舊氣質高雅，活得獨立、漂亮。

朱玲玲凍齡4秘訣

真正的凍齡，從來不只靠外在的保養。朱玲玲之所以能數十年如一日地維持極佳狀態，全靠一套結合了「飲食、運動、心態」的平衡法則。

1. 飲食平衡 無刻意清淡

許多人都以為朱玲玲的飲食一定極度清淡，但她接受媒體訪問時表示，並無刻意維持清淡的飲食，任何食物都可以吃，更喜歡西餐、日本料理。不過要「適量」和「平衡」，避免暴飲暴食。這種無壓力的心態，有助維持健康的心情。

2. 彩虹飲食 維持血管彈性降膽固醇

據《搜狐網》報道，朱玲玲在飲食上堅持「彩虹原則」，早餐會吃牛油果沙律加堅果，午餐吃清蒸魚配時蔬，下午茶則以銀耳蓮子羹取代傳統甜品。三餐吃得清淡又健康。牛油果和堅果富含不飽和脂肪酸有助於降低壞膽固醇，維持血管彈性；清蒸魚提供極易被人體吸收的蛋白質；銀耳俗稱「平民燕窩」，能鎖住皮膚水分，保持肌膚彈性。

朱玲玲在飲食上堅持「彩虹原則」，早餐會吃牛油果沙律加堅果，午餐吃清蒸魚配時蔬，下午茶則以銀耳蓮子羹取代傳統甜品。（magnific）

3. 打羽毛球 強化心血管亮澤肌膚

除了皮膚好，朱玲玲的身型也保持得非常fit。她表示自己是羽毛球的忠實愛好者，曾自曝幾個月不打球就「手腳痕」。羽毛球屬於高強度間歇運動能鍛鍊核心肌群、促進新陳代謝、維持皮膚光澤以及強化心血管。更有研究指出，持拍類運動（如羽毛球）能降低約47%的死亡風險。正因如此，她才能同時擁有緊緻肌膚與健康體態。

朱玲玲表示自己是羽毛球的忠實愛好者，曾自曝幾個月不打球就「手腳痕」。（微博@馬浚偉）

4. 熱愛攝影 釋放壓力鍛煉大腦

熱愛戶外活動的朱玲玲，已經深耕攝影領域逾30年，亦多次辦過攝影展，她坦言攝影是一種「自私的愛好」。攝影需要全神貫注，在各種景物中尋找獨特的角度與美感，有助徹底釋放壓力、鍛煉大腦。同時，也要負相機設備出遊，間接進行有氧運動。

熱愛戶外活動的朱玲玲，已經深耕攝影領域逾30年，亦多次辦過攝影展。（IG/@eric_fok）

5. 保持心情愉快 無懼年齡增長

朱玲玲認為，比起外在的維護，內心的充實與快樂才是最天然的保養品。只要時刻保持平常心，不論是面對生活壓力還是年齡增長，都能讓自己維持在愉悅的狀態。