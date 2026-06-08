凍齡｜64歲利智與李連杰現身尼泊爾拜佛！凍齡4秘訣+吃1粥降血脂

利智｜凍齡飲食｜近日，64歲的利智被拍到與丈夫李連杰及細女Jada，一同前往尼泊爾拜見第十二世金剛總持大司徒仁波切。相隔2年再度現身的利智，迅速成為討論焦點。由相中可見，利智一頭清爽的短髮，精神飽滿，體態挺拔，皮膚保養得極好，與剛出道前差別不大。實際了解才明白，原來她有一套獨門的保養秘訣。



利智凍齡｜從亞洲小姐到2女母親

利智出生於上海，1986年回港參加第二屆「亞洲小姐」選舉榮獲冠軍。隨後代表香港出戰亞太地區選美，獲得「最上鏡小姐」及「和平小姐」等3個獎項。更與周潤發、張國榮、鍾楚紅、曾志偉搭檔，出演過《老虎出更》、《婚外情》、《新最佳拍檔》等不少經典電影。後來因電影《龍在天涯》與李連杰相識。

當時李連杰已與武術學校的師姐黃秋燕結婚，並育有2女。但他對利智一往情深，直言「願意為利智放棄一切，包括名利、生命」，最終，李連杰選擇離婚，與利智一起。期間為幫利智還巨債，毫不猶豫與向華強簽下兩年拍6部電影的合約。兩人在1999年結婚。婚後利智淡出娛樂圈，生下2女並專心照顧家庭。而李連杰也給足了安全感，直接將約20億身家全權交由利智打理。

利智凍齡4秘訣

1. 三低飲食 避免糖化反應

李連杰曾自爆，在2013年時患上甲狀腺功能亢進（甲亢），一度面部水腫、眼球凸出。此後，他便開始清淡飲食，不吃任何添加劑，並嚴格執行低碘方案，幾乎不吃加碘鹽，而利智毫無怨言地陪著他一起堅持。「清淡飲食」就是低鹽、低油、低糖。高油高糖飲食，極易致糖化反應（即皮膚變黃、長皺紋、毛孔粗大等），低糖則可抗炎、抗糖化。另外，嚴格控鹽可避免水腫。

2. 蔬果素食 抗氧化護腸道延緩皺紋

利智與李連杰都信佛，並選擇吃素。素食，以蔬果和豆類為主的飲食好處非常多。蔬果中富含維他命C、E、花青素等強效抗氧化劑，能中和自由基，延緩皮膚下垂與皺紋生長。同時，亦能保護腸道，降低慢性發炎。

利智每天凌晨五點就起床，喝一碗當地的青稞粥，降血脂、降膽固醇以及預防心血管疾病。（428140793@小紅書）

3. 喝青稞粥 降血脂膽固醇

據《搜狐網》資料顯示，這次去尼泊爾，利智每天凌晨五點就起床，喝一碗當地的青稞粥。青稞是一種禾穀類作物，又稱元麥、米大麥，富含β-葡聚糖。這是一種多孔性多糖，不僅能降血脂、降膽固醇以及預防心血管疾病，還能促進腸道益生菌生長、增強免疫力、助防癌。

4. 打乒乓球 預防失智症

李連杰曾在採訪中透露，自己在家會和利智穿上同款T恤打乒乓球，不爭輸贏，只為活動筋骨。打乒乓球時，球員需要在幾秒內做出判斷，能同時激活大腦的前額葉皮質（負責決策）、海馬體（負責記憶）和小腦（負責運動協調），從而增加大腦血流量，降低患阿茲海默症（失智症）的風險。有研究顯示，經常打桌球、網球、羽毛球等揮拍運動的人，心血管疾病死亡的機率降低56%。

參考資料：今日頭條、人民網