94歲胡楓紅館開騷破世界紀錄！長壽6秘訣愛飲湯不吃補品+沖凍水？

胡楓演唱會｜長壽秘訣｜94歲的「修哥」胡楓於昨日（7日）在紅館舉行「修哥九五至尊無限楓騷演唱會」。曾志偉、羅蘭、汪明荃、劉德華及陳奕迅（Eason）等多位巨星到場支持。今次修哥更打破健力士世界紀錄，成為全球最年長舉行演唱會的華語藝人！從現場照片可見，修哥面色紅潤、精神飽滿，完全不像年近百歲。這位娛樂圈的「常青樹」亦曾大方公開自己的長壽秘密，原來全靠以下這6招。



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胡楓戰勝口吃出道70年 曾志偉預定再做嘉賓

胡楓至今出道已超70年，與亡妻呂詠荷感情甚篤是模範夫妻，共育有5名子女，6名孫子，4個曾孫。在圈中人緣極好，亦有張學友、黎明、林憶蓮等10多位契仔女。胡楓，原名胡繼修，其藝名取自四季常紅的楓樹，以喻可在娛樂圈「長紅」。1952年胡楓投身大成影片公司，雖然有嚴重口吃，但最終也被錄用，並於1953年出道作《男人心》中擔正做男主角一炮而紅。1970年粵語片式微，修哥轉向電視圈發展，至今參演作品過兩百部。

熱愛舞台的修哥，今次演唱會足足唱夠4小時！曾志偉亦在台上大讚胡楓，表示「在全香港甚至全世界沒有人像他一樣，在這個年齡10年內開6常演唱會」，他還希望，待修哥105歲開演唱會時，一定要在找他做嘉賓。最後，全場嘉賓在台上大合唱《朋友》，這場演唱會便圓滿結束。

胡楓長壽6秘訣

胡楓在採訪中被問到狀態如何時，自信地表示：「我諗應該100分！」。確實，現年94歲的修哥，依舊神采飛揚。除了保持心境愉快這些老生常談外，他有著自己的一套長壽秘訣。

1. 飲食清淡不吃補品 調節血糖減肝腎負擔

修哥表示，自己的飲食比較清淡，一日吃兩餐。（健康旦 HiEggo@YouTube）

修哥曾在鄭丹瑞（阿旦）的健康頻道《健康旦》表示，自己的飲食比較清淡，一日吃兩餐，主要吃菜、水果、肉，以蒸煮為主少油少糖少鹽，平時不吃甜品、加味精以及煎炸食物，有助調節血糖，減輕腸胃壓力。同其他老人家不一樣，修哥亦不吃鹿茸、高麗參等補品。許多名貴補品成分複雜，不止燥熱還會增加肝、腎的代謝負擔。

2. 早上1杯溫水 防心肌梗塞或中風

除了飲食清淡，修哥另一個飲食習慣就是早上起床時會飲1杯溫水清腸胃。長者血液循環較慢，早起補水能及時稀釋血液有助預防心肌梗塞或中風。

3. 愛好清潤湯水 利尿消腫不傷脾胃

不止溫水，還有湯水，修哥表示，自己比較喜歡飲清潤湯水如：節瓜瘦肉湯、西洋菜陳腎湯、蓮藕湯等，反而不會喝重口味的補湯。清潤湯水油脂較少，能避免攝取過多的膽固醇，節瓜、西洋菜和蓮藕都是溫和、清熱的食材，利尿消腫又不傷脾胃。

4. 日日行路逾2小時 保持關節靈活

多行路是修哥從21歲開始，已堅持超過70年的長壽秘訣，他在接受《健康嗎》專訪時透露，自己隨時隨地都在動，就算在片場或聚會也堅持不坐，每日步行逾2小時，但不會規限自己，主打「隨意」。隨著年齡增長肌肉會自然流失，步行能維持肌肉結實，保持關節靈活。

多行路是修哥從21歲開始堅持超70年的長壽秘訣。（健康嗎 Health Code@YouTube）

5. 沖凍水涼 促進血液循環增強免疫力

修哥曾分享，自己由40歲開始就沖凍水涼，促進血液循環、增強免疫力還能舒緩肌肉痠痛。不過，這個方法並不適合長者，相信修哥現在亦不會再做了。除此之外，患有高血壓、心血管疾病、感冒等疾病的人應避免。

6. 熱愛工作 鍛鍊記憶力頭腦靈活

對修哥而言，工作是最好的養生方法，雖然拍劇比較耗體力，但背誦對白能鍛鍊記憶力，讓頭腦保持靈活。