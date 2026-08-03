黃文標｜TVB御用惡人患柏金遜！動作變慢要小心！7症狀+4食物預防

黃文標｜柏金遜症｜近日有網民在茶餐廳偶遇黃文標獨自在茶餐廳吃碟頭飯，還表示他已轉行做倉務員。早前，他更自爆，患上柏金遜症初期，並坦言生死有命、勇於面對。柏金遜症是一種慢性的腦部退化疾病，病情會慢慢惡化，後期恐致失去行動能力。想預防，可多吃4類食物，其中1種降風險40%。



近日有網民在茶餐廳偶遇黃文標獨自在茶餐廳吃碟頭飯，還表示他已轉行做倉務員。（小紅書）

黃文標｜TVB「御用惡人」到轉行做散工 坦言生死有命

現年63歲的黃文標曾是TVB的資深綠葉男演員，參演過《壹號皇庭》、《學警狙擊》及《巾幗梟雄》等多部經典劇集。其中，他最經典的角色是在《尋秦記》中飾演項少龍的結拜兄弟「滕翼」。因大多是惡霸、古惑仔以及債主等角色，所以有「御用惡人」 及 「御用收數佬」 之稱。不過，黃文標後期在TVB遭到「減騷」，只演得一、兩場戲，收入一落千丈，更表示，2個銀行帳戶加起來不到100元。最終在2012年決定離巢，轉投王維基的香港電視網絡（HKTV）。無奈電視台未獲政府發牌，導致他在2016年面臨失業。為了維持生活，他便四處做散工。

今年（2026年）4月，他更在訪問中自爆患上柏金遜症初期，要吃藥控制。雖然未正式確診，但不時會出現手震、動作緩慢以及平衡力變差等症狀，而且左半身的情況較為明顯。對此，黃文標坦言「生死有命」，不會太擔心病情。

柏金遜症是什麼？柏金遜症症狀

據香港港安醫院的資料表示，柏金遜症是一種慢性的腦部退化疾病。其成因是大腦中的「黑質體」退化，沒辦法製造足夠的「多巴胺」，導致大腦失去控制肌肉的能力，出現手震腳震、肌肉僵硬、動作變慢、走路不穩等症狀。而且病情是會慢慢惡化的，一開始可能只有身體一邊有症狀，接著會影響到兩邊。到了後期就算吃藥，亦有可能出現不自主的動作。一旦藥力失效，更會完全失去行動能力，導致說話不清、吞嚥困難，甚至會致肺炎。按患者的退化速度，由病情轉差到完全失去活動能力，快則5年，慢則可長達10年或以上。

柏金遜症症狀：

1. 手震腳震

2. 肌肉僵硬

3. 動作變慢

4. 走路不穩

5. 說話不清

6. 吞嚥困難

7. 肺炎



大部分柏金遜症屬於原發性，成因未明，暫時只知與年老和遺傳有關，平均發病年齡在60歲以上。（magnific）

柏金遜症成因｜年老／遺傳／中風

大部分柏金遜症屬於原發性，成因未明，暫時只知與年老和遺傳有關，平均發病年齡在60歲以上。此外，特定的疾病或環境因素亦會增加患病機會，例如：頭部受傷、中風、腦瘤、腦炎、金屬中毒等。

1. 年老

2. 頭部受傷

3. 中風

4. 腦瘤

5. 腦炎

6. 金屬中毒

7. 遺傳



預防柏金遜症4類食物

想要有效預防，日常要少吃香腸、火腿等超加工食品。哈佛大學的一項研究證明，每天吃大約11份超加工食品的人，跟每天只吃2到3份的人相比，出現柏金遜症早期徵兆的風險要高出2.5倍。另外，可多吃以下食物有助預防。

1. 莓果類 降風險40%

藍莓、蔓越莓、士多卑梨等莓果富含花青素，是極強的抗氧化劑，可直接保護大腦中黑質區的多巴胺神經元，減輕大腦發炎。一項研究長達20年的研究指出，每周吃2份以上莓果的人，患柏金遜症的風險要降低40%。

研究指出，常吃士多卑利等莓果，降金遜症風險40%。（unsplash）

2. 維他命E 降風險32%

杏仁、菠菜等富含維他命E，是一種強效的抗氧化劑，能保護大腦中的多巴胺神經元，免受氧化壓力和自由基的損傷。根據美國神經醫學會官方期刊《Neurology》的一項大型研究指出，日常飲食中攝取維他命E較多的人，罹患柏金遜氏症的風險降低了32%。

研究指出，常吃菠菜等富含維他命E的食物，降金遜症風險32%。（Brooke Lark@Unsplash）

3. 地中海飲食 降風險21%

所謂地中海飲食就是，每餐都吃大量新鮮蔬菜（特別是深綠色葉菜）、水果、全穀物、豆類、堅果、橄欖油以及適量魚類。美國健康科普媒體《Brain & Life》所引述的發表在《神經病學》雜誌上的哈佛研究指出，遵循地中海飲食的人罹患柏金遜氏症前期症狀的風險降低了21%。

研究指出，地中海飲食，可降金遜症風險21%。（Brooke Lark@Unsplash）

4. 咖啡 對男性尤為明顯

咖啡富含咖啡因，有效活化大腦細胞，促進多巴胺的分泌。同時還能防止有害毒素破壞神經元，保護大腦。國際運動障礙學會MDS博客記載，攝入咖啡因的量愈高，男性患柏金遜症的風險就愈低。