口渴原因｜口乾舌燥飲水都冇用？醫揭或因糖尿類風濕柏金遜8疾病

口渴喝再多水還是覺得「口乾舌燥」，可能是身體出了問題。醫師表示，一般而言，口渴喝水之後會得到緩解，但口乾有可能是身體系統性疾病出了問題，導致唾液分泌量減少而口水變少、變濃稠，呼籲民眾若經常出現口乾最好到醫院檢查，確認是否為其他疾病引起。



口乾會造成口水變少、變濃稠，除了會造成蛀牙、口腔膜傷口癒合變慢，嚴重者舌頭有灼熱感，甚至出現念珠菌感染。台灣台北榮總家庭牙科主任吳詩韻表示，此類病人因口腔或喉嚨乾燥不適，常常需要額外補充水分，對生活造成極大困擾。

6種疾病引發口乾舌燥（按圖看清👇👇👇）

+ 13

相關文章：口乾｜夏天喝再多水還是口渴？當心6種疾病引發口乾舌燥非缺水

吳詩韻強調，一般成人平均一天大約會分泌1至1.5公升的唾液，這個量大約是一天飲用水量的3/4 至 4/5，口乾症的病人則小於1公升，讓原本受到唾液保護的牙齒、口腔黏膜因為口內變乾而受到損害。

唾液變少可能是身體系統性疾病引起

當你覺得整個嘴巴裡一直都是乾乾的，連一點唾液都沒有的時候，就要小心可能是身體了出狀況。吳詩韻解釋，嘴巴與喉嚨出現乾燥時，代表唾液量減少，除了是長時間沒有喝水，或是吃過鹹的食物引起口渴，很可能是身體健康紅燈。

引起口乾的原因主要是系統性疾病與一些局部因子有關。系統性疾病包含乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、皮症、糖尿病、病毒感染疾病、柏金遜症、上呼吸道感染和年長者等等；而局部因子則是藥物、口呼吸、唾液腺問題、喝水量、抽煙等。

相關文章：高鈉食物｜8類食物易惹高血壓 蛋料理忌愈食愈鹹一類蔬果不宜買👇👇👇

+ 9

風濕免疫性疾病不僅口乾，連眼睛都乾

台灣台北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰強調，若因免疫出現失調而產生的乾燥症叫做修格蘭氏症候群，大約有高達3成的自體免疫疾病患者有此症候群，不只口乾，也會有眼睛乾，甚至過乾而有角傷潰瘍的問題，研究也顯示這些患者有可高的機會得到淋巴癌，早就診斷定評估疾病活性，制定良好的治療策略是很重要的。

陳明翰表示，修格蘭氏症候群俗稱為「乾燥症候群」，是一種全身性的風濕免疫性疾病。因為免疫系統失調錯亂，是過於活化的免疫細胞侵犯到外分泌腺和上皮細胞，攻擊身體可產生潤滑效果的腺體如唾液腺、淚腺等，造成其功能喪失而出現眼乾和口腔乾燥症狀，這種疾病好發於女性，男女發生率約是1 : 9。

測試你有冇口乾症！（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：口臭｜每日分泌唾液1公升口水太少致口臭？半個蘋果口部操去口氣

為何口水變少不利於健康？

為何口水變少不利人體健康？吳詩韻解釋，口水的功能很多，首先是具有緩衝液的功能，能使嘴巴內的酸鹼值穩定，口水中也含有抗菌成分，可保護膜傷和牙齒的琺瑯質，預防蛀牙；口水也有保濕作用，幫助口腔膜傷口癒合，可潤滑食物，讓食物容易吞嚥；此外，唾液還含有消化酵素，可水解食物中的澱粉，也幫助感受食物的味道。

因此吳詩韻建議有口乾問題的人，平常除了減少飲用刺激飲料，包括咖啡、濃茶或酒等，也可咀嚼香口膠刺激唾液分泌，或使用人工唾液及口腔保濕凝膠；如果已出現潰瘍，可塗口內膏減緩發炎，但如果是口腔念珠菌感染，就必需就醫治療。

延伸閱讀：

總是睡不飽、想賴床？這是濕氣重表現！中醫師教你用 2 方法可改善

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

