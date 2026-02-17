研究：吃飯3步驟減肥降血糖　專家揭不同年齡進食順序+長者點食好

日常飲食習慣中，很多人會以「主食」為中心，第一口吃下去的食物就是白飯。然而近十年來的大型醫學研究揭開一個驚人的事實，吃飯的「先後順序」，竟然直接決定血糖、體重，甚至是心血管疾病風險！



學會「飲食順序法」穩血糖就像開外掛

台灣中山醫學大學營養學系兼任助理教授廖誼青指出，有研究顯示，只要將碳水化合物放在最後吃，即使整頓飯是連續吃完、中間沒有休息，依然有助於穩定餐後血糖，比斤斤計較餐點的熱量或營養素比例，更容易讓大家執行。

「飲食順序法」的核心概念非常簡單，就是先吃蔬菜，再吃蛋白質（肉類、豆腐），最後才吃澱粉（飯、麵）。這種吃法能刺激腸道分泌「GLP-1」激素，不僅能延緩胃排空的速度，還能增加飽足感、抑制食慾。

吃肉不是罪惡！關鍵在於肉類的「加工方式」

許多人以為減肥就是要少吃肉，但在這套飲食法中，肉類扮演了重要角色。台灣高雄秀傳醫院新陳代謝科主任陳昱勳也解釋，先讓蛋白質與蔬菜在胃壁形成保護層，後續的血糖波動就不會那麼劇烈。避開過度加工的肉品，適量攝取優質蛋白質，不僅能滿足口腹之欲，更是穩定血糖的重要功臣。

台灣彰濱秀傳醫院外科部主任林建華提到，雖然「先菜後飯」對年輕人與代謝症候群患者有效，但可能不太適合60歲以上的長輩。台灣成大醫院家庭醫學部主治醫師周杰穎警告，如果長輩為了飲食控制而攝取不足的蛋白質，容易引發「肌少症」，導致行動不便、容易跌倒，甚至免疫力下降，因此在餐食的營養調整上，需要更加注意。

長輩的「特製菜單」：蛋白質要吃夠、質地要軟嫩

針對銀髮族，林建華建議，飲食順序應適度調整，且必須更注重蛋白質的總量與分配。台灣陽明交大醫院營養師陳玉婷也強調，蛋白質應平均分散在三餐攝取，才能有效促進肌肉合成。台灣東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師黃彗倫說明，如果成年人一天最低標的蛋白質攝取量要吃到60公克，那麼每一餐至少要攝取20公克，大約是「一個手掌大小」的魚或肉，而考量到長輩牙口不好，可以選擇豆腐、蒸蛋、魚肉等軟質食物，會更方便獲得營養。

健康不是「不能吃」而是「如何吃」

近年來，美國與歐洲的心臟學會都強調，「飲食型態」的重要性，不再單一強調某種營養素，真正的健康並非極端地不吃澱粉或只吃肉，包含蔬菜、水果、全穀物、瘦肉與健康脂肪的「均衡飲食」，搭配正確的進食順序與適當的活動量，才是降低身體負擔、遠離慢性病的長久之計。

