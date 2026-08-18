番茄炒蛋食譜｜做法簡單快速煮腍有妙法！番茄點煮抗氧能力更高？

番茄炒蛋怎麼做？點整？番茄炒蛋，主角是番茄？還是雞蛋？即答：「番茄。」但更多人說：「雞蛋。」尋遍食譜，沒找到一個正宗說法，只是懂性以來，這道菜便常在飯桌中出現，或許媽媽知我愛酸愛甜，或因富含維生素，番茄總比雞蛋多。不過，拍攝期間，攝影師喜歡多放雞蛋，謂色澤效果更佳，2個番茄，就用了4隻雞蛋！以為太多？誰知別人一看，仍嫌太少。人人口味、需要、習慣……不同，家家總有幾道自家獨家的住家菜，什麼也可調節，毋須講求正宗，也沒傳承包袱，一家大小吃得開心便是「正菜」了。攝錄：張芷澄、李啓康、馮嘉雯剪接：馮嘉雯



番茄炒蛋怎麼做？點整？

番茄炒蛋，製法簡單，番茄不太硬太爛，雞蛋不過老過鹹，基本上，已經成功了。煮番茄時，我喜歡加一點水，不但可作拌飯醬汁，還可令番茄加速煮腍，煮至收乾水分，加點茄汁，惹味一點之餘，也可省掉生粉水的步驟。

雞蛋也別炒過久，約七八成熟便可，之後回鑊，才不至過老。不過，亦有人喜歡把蛋拂勻，省卻炒蛋部分，待最後加入拌炒，讓蛋絲番茄融為一體。亦有人喜歡，番茄醬伴太陽蛋，把番茄先炒成醬汁，淋上白飯，最後加隻太陽蛋，一隻唔夠，放上兩隻甚至三隻。茶餐廳價盛惠五六十元。

番茄炒蛋健康小貼士：

番茄當中的番茄紅素是天然的抗氧化劑，多集中在番茄皮內，能抗衰老、提高免疫力、預防子宮頸癌、乳癌及心血管疾病等，因此吃番茄最好連皮吃。而這種茄紅素屬脂溶性營養素，以油炒熟後更易被人體吸收，熟吃要比生吃來得有益。不過，生番茄的番茄紅素雖不及加工過的番茄醬，但維他命Ｃ卻相對大大降低。

番茄炒蛋食譜｜做法步驟

番茄炒蛋食譜｜做法步驟

+ 3

食譜 番茄炒蛋（炒） 材料 番茄2個、雞蛋2-3隻、鹽1茶匙、糖1湯匙、豉油1/2湯匙、茄汁2湯匙 做法 1. 雞蛋拂勻，放入已燒熱油鑊。 2. 下少許鹽，以中火炒至8成熟，盛起備用。 3. 番茄洗淨切角，放入已燒熱油鑊炒拌。 4. 加2湯匙水，可讓番茄加速變軟。 5. 下豉油、糖、茄汁拌勻。 6. 把雞蛋回鑊，拌炒均勻即成。

相關食譜：

【炒蛋食譜】羅勒蝦仁炒蛋 3隻蛋變10隻！梁家權秘技係...

羅勒蝦仁炒蛋食譜

【炒滑蛋食譜】不加奶與忌廉 隱世高人教路炒出拉絲原味滑蛋