自製蛋黃醬｜手打極費力？達人分享妙用豆漿機　輕鬆完成超級省力

台灣生活達人陳映如在Facebook分享，因近期油品事件決定嘗試自製薯仔蛋沙律所需的美乃滋（蛋黃醬、沙律醬）。



原以為少量製作透過人工手打即可完成，親自操作後才發現手工攪拌極為耗費體力，隨後靈機一動利用家中的豆漿機代勞，意外發現家電的隱藏功能。

▼自製蛋黃醬（按圖👇👇👇）

陳映如表示，初期本以為製作量不大，單純使用人工手打應該相當快速，未料實際操作時需要持續不斷地攪拌，過程遠比想像中繁重且疲累。在攪拌過程中，她決定嘗試將食材倒入豆漿機中處理，結果只需啟動設備打製一下，便輕鬆完成美乃滋的製作。

透過這次體驗，陳映如指出自行製作美乃滋除了能夠親自把關食材品質、吃得更加安心外，最大的收穫是打破了傳統電器的使用思維。她發現豆漿機的功能不僅限於研磨豆漿，只要發揮創意，家中的各項家電產品都能延伸出意想不到的隱藏用途，大幅提升廚房料理的便利性。

許多廚房家電在設計上具備攪拌與打碎功能，民眾在日常烹飪時若能彈性運用，便能為家務省下不少精力。陳映如透過自身經驗提供民眾不一樣的家電使用靈感，鼓勵大家在下廚時多動腦思考，善用既有設備的各項特點，讓料理過程變得更加輕鬆有效率。

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