沙律醬︱營養師教5分鐘製沾醬護心降膽固醇　牛油果+乳酪黃金比例

隨著天氣愈來愈熱，清爽的涼筍是許多家庭餐桌上的夏季招牌料理。然而，近期致癌油事件持續延燒，就連知名沙拉都啟動回收。不少人哀號，吃涼筍沒有沙拉醬，感覺「欠一味」該怎麼辦？



台灣癌症關懷基金會營養師張靜怡分享居家食譜，只要五分鐘，就能做出美味健康又消暑的涼筍沾醬「牛油果希臘酸奶沾醬」。

牛油果與無糖希臘酸奶黃金2:1比例 5分鐘完成沾醬製作

張靜怡營養師分享，只要準備牛油果與無糖希臘酸奶，依照2:1的比例，以湯匙壓碎並攪拌均勻，約5分鐘即可完成。若喜歡更清爽的風味，也可依個人口味加入少許檸檬汁、黑胡椒或香草辛香料。

張靜怡營養師指出，涼筍屬於蔬菜類，口感清爽，含有膳食纖維，有助於增加蔬菜攝取量；牛油果屬於油脂與堅果種子類，富含單元不飽和脂肪酸，並且為日常較少攝取的Omega-9，有助於降低壞膽固醇、保護心臟健康，也含有膳食纖維，被譽為「森林奶油」，不僅口感佳，更是優質的油脂來源；而希臘酸奶則屬於乳品類，含有蛋白質，能增加沾醬的滑順口感與飽足感。

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善用原型食物調味 讓佳餚升級更健康

張靜怡營養師表示，只要善用天然食材，簡單一個替換，就能讓「涼筍沾醬」從單純調味，升級為「蔬菜、好油、優質蛋白」兼具的飲食組合。

台灣癌症關懷基金會提醒，食用油食安事件容易引發焦慮，但也提醒大家重新看見餐桌上的多元選擇。日常飲食中，其實有許多優質原型食物可作為替代，只要運用簡單的小巧思，就能在不犧牲美味的情況下，讓料理更安心、更健康。從一次小小的替換開始，也能為自己與家人的飲食把關。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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