番茄青瓜沙律食譜｜免開火促代謝減肥必吃　專家美味3招最好橫切

小番茄入菜？很常見啊！小黃瓜（青瓜）作沙拉（沙律）？也不特別，但是如何把這兩個親切食材變身「高級感」健康沙拉？



台灣金健康智慧王主廚潘瑋翔示範製作時尚感十足的「乳酪番茄小黃瓜」。尤其它不需開火，保留更多營養價值。

食譜如下👇👇👇

乳酪番茄小黃瓜食譜公開（YouTube@健康2.0；01製圖）

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材料

小番茄10～12顆、小黃瓜1條、奶油乳酪60克、橄欖油1湯匙、巴薩米克醋1～2小匙、海鹽少許、黑胡椒適量。

作法

1. 小番茄洗淨後，在腰部對半切成兩半；小黃瓜去皮後切成圓形厚片；奶油乳酪切成小塊。

2. 將番茄、小黃瓜與奶油乳酪，放入碗中輕輕拌勻。

3. 淋上橄欖油、巴薩米克醋。最後撒上海鹽、現磨黑胡椒即可。

Tip

潘瑋翔提醒，選擇新鮮的食材是這道料理成功的關鍵。例如，在選擇小黃瓜時，應選擇無粗大籽且新鮮的，這樣做出的料理才會更加爽脆可口。小番茄千萬不要縱切，而是攔腰切斷成兩半，斷面看起來更是讓整個沙拉呈現時尚高級感的關鍵。另外，料理應該在食用前才進行拌合，以保持食材的新鮮和口感。

營養加分

台灣營養師蔡宜方曾表示，想保護眼睛、皮膚、調節免疫力，且擔心熱量過多、想增加膳食纖維者，可多食用小番茄。但容易胃食道逆流、腸躁、吃酸會不舒服者，不宜空腹或吃太多。小番茄含較高β-胡蘿蔔素，大量吃可能讓膚色偏黃。

台灣營養師夏子雯曾指出，小黃瓜每100克熱量僅約14大卡，是控制體態者的理想食材。尤其它含有豐富的鉀離子，能幫助身體排除多餘的鈉，降低因鈉過量導致的水分滯留問題。無論是涼拌或直接食用都適合，但她特別提醒，吃小黃瓜避免添加過多調味料，保持原味才能維持其低熱量特性。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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