牛油果宜忌｜做沙律別加醬1吃法愈食愈肥　營養師指1日勿超這分量

牛油果（酪梨）原產於美洲，台灣產期為每年6月至隔年2月，由於營養密度高被喻為「窮人的奶油」。但你知道，牛油果其實不是「水果」嗎？從營養學上的分類來看，牛油果在6大類食物中屬於「油脂類」，含有豐富的單元與多元不飽和脂肪酸、維他命A、C、E、膳食纖維及鉀，因此有「幸福果」的美名。要注意的是，雖然牛油果營養多多，但要注意一顆熱量相當於一碗飯，若想吃牛油果養生、瘦身也要適量。



想減重的人，可把牛油果當成生菜沙律吃，但切記加了牛油果就不要加醬，也就是可取代沙律醬。（Canva）

台灣國民健康署網站提供有關牛油果的相關資訊，國民健康署吳昭軍署長表示，牛油果所富含的油脂可幫助脂溶性維他命吸收，維他命E則有很好的抗氧化能力，有益心血管健康，不妨善加利用在地當令食材，為自己和家人準備一杯香醇的牛油果牛奶，或是一盤色彩繽紛的牛油果沙律，讓健康加分。

不過，因為牛油果屬於油脂含量較豐富的食材，要記得適量食用，並減少其他油脂類的攝取，才能享受幸福也兼顧健康。

國民健康署建議大家，脂肪每日建議攝取量上限是男性70公克與女性55公克，飽和脂肪每日建議攝取量上限是男性23公克、女性18公克（男、女性分別以體重70、55公斤之靜態工作者估計）。

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牛油果當沙律吃 注意1地雷

據《三立新聞網》報道，台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里建議，每日牛油果盡量吃100g以內，避免吃過量。想減重的人，可把牛油果當成生菜沙律吃，但切記加了牛油果就不要加醬，也就是可取代沙律醬。

至於為了瘦身將牛油果加牛奶喝，劉怡里表示等於是在牛奶裏加入油，「一杯中杯的牛油果牛奶若再加上布丁，熱量就高達300-400大卡」，大家要注意別越喝越胖。

透視牛油果的優質油脂魅力

《華人健康網》曾授權《今周刊》報道，台北市立聯合醫院忠孝院區營養師洪若樸表示，牛油果能維持身體健康的關鍵之處，就在其獨特的營養素——脂肪。

牛油果由脂肪組成，飽和脂肪酸約佔29％，單元不飽和脂肪酸佔53％，多元不飽和脂肪酸佔18％，相較於含有較高比例飽和脂肪的動物性油脂來說，食用牛油果更健康。

特別的是，牛油果所含的單元不飽和脂肪酸，主要成分是油酸，具有抗氧化的作用，且有助降低膽固醇和血壓，保護心血管健康。

多元不飽和脂肪酸中，則含有亞麻油酸、次亞麻油酸和Omega-3脂肪酸，3個是維持人體健康的必需胺基酸，適度攝取有保健之效，尤其Omega-3脂肪酸的抗發炎能力不錯，是改善身體慢性發炎、減輕疼痛，以及預防心臟病、中風甚至癌症的好幫手。

同時牛油果還含有豐富的膳食纖維，高纖高脂有助抑制食慾，延緩血糖上升的速度，是喜好「生酮飲食法」減重者的常備食材之一。

只不過，牛油果是算「脂肪類」食材，每日攝取量有一定的限制，建議每次攝取不要超過1/5顆，並適度部分取代當日的食用油和堅果種子類，以免油脂攝取太多而導致肥胖。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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