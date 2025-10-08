甜品食譜｜吃剩月餅餡料大改造　變身4款經典甜品食譜加1物變鍋餅

蓮蓉食譜｜甜品食譜｜每年中秋，總有吃不完的月餅，買的、送贈的、自家製的，但中秋過後，過時失勢的月餅就成了被嫌棄的雞肋。當中傳統的蓮蓉月餅仍是中秋的主流，也是最多吃剩的月餅！從前酒樓有個不成文習慣，會把賣剩的月餅，挖出蓮蓉餡料做蓮蓉包。除了蓮蓉包，其實還可用作炮製其他美味甜品，西多士，湯圓、布甸等，以下介紹4個簡單易做的蓮蓉甜品食譜，令雞肋大升級。即使換上其他紅豆、芝麻等餡料也可。

攝影：龔嘉盛



只要花點心思，不同月餅的餡料，也可炮製不同美食。

蓮蓉鍋餅食譜｜

蓮蓉鍋餅是上海名物豆沙鍋餅的變湊，要用麵粉、蛋、水等先搓餅皮，但其實用急凍印度手抓餅代替，效果口感相若，最重要是慳水慳力，初哥、手殘一樣無難度。

蓮蓉鍋餅（Kawan Food＠小紅書）

+ 3

蓮蓉鍋餅食譜

材料：

蓮蓉、印度手抓餅各適量

做法：

1. 把蓮蓉餡擀成長方形。

2. 放在手抓餅上，左右對摺，輕按接口黏合。

3. 燒熱油鍋，以中火半煎炸，至兩面金黃即成。

蓮蓉湯圓食譜｜最簡單糯米粉＋水 搓搓揑揑

吃膩吃剩的月餅，挑下它的蓮蓉餡，或多買了製月餅的如蓮蓉或紅豆蓉，都可把它脫胎換骨，賜予它離開月餅後的二次生命。最簡單的，莫如炮製湯圓，團團圓圓又好意頭，家中只要有糯米粉，加點水便可包製不同餡料的湯圓了。

湯圓做法食譜｜芝麻/花生/芋圓9款湯圓食譜 哪款最肥日限多少？

蓮蓉湯圓食譜

+ 2

蓮蓉湯圓食譜

材料：

糯米粉200克

清水180毫升

蓮蓉100克

菜油少許

黑糖20克

做法：

1.把水和糯米粉拌勻加少許油搓至軟滑，分成小糰，每粒約15克。

2.蓮蓉搓成小圓，每粒約10克。

3.麵糰壓平，包入蓮蓉搓圓。

4.燒熱一鍋水，放入湯圓至滾起轉中小火。

5.煲至浮起即成，約10-15分鐘，盛起。

6.煲滾2碗水，加入黑糖煮至溶化，放入湯圓同吃。

蓮蓉西多士食譜｜蓮蓉代替花生醬 增添懷舊風味

酒樓老闆為省成本，不浪費食材，會叫師傅把賣剩的月餅蓮蓉餡整蓮蓉包，簡單直接，其實當花生醬塗麵包，不也是蓮蓉包！再蘸蛋液煎成西多更美味。

【西多士食譜】茶餐廳邪惡誘惑 減油膩免炸煎四邊金黃滿蛋香

蓮蓉西米布甸食譜｜30分鐘還原茶樓經典

以蓮蓉做甜品，還有最經典、傳統的蓮蓉西米布甸，但已絕迹很多茶樓餐廳了，不想到處找甜品店，在家自煮30分鐘搞掂。

【甜品食譜】西米焗布甸栗蓉餡超香滑 港式甜品初體驗易做簡單！