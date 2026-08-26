肉醬意粉食譜｜做法簡易20分鐘完成、開Party不必再叫到會了！

肉醬意粉點整？一講起「意粉」，最基本的做法不外乎肉醬意粉或卡邦尼意粉，開Party又怎少得肉醬意粉的份兒？攝影、攝錄：林宛津、李賢華剪接：林宛津



肉醬意粉的來源

肉醬意粉的英文名字叫”Spaghetti bolognese” ，Spaghetti這個字人人皆懂，那”Bolognese” 又是甚麼？就是番茄肉醬呀，”Bolognese sauce” 是一種來自意大利博洛尼亞（Bologna）的醬汁，材料包括由洋葱、西芹和甘筍碎炒成的香炒蔬菜醬底（Soffritto）、牛肉碎、豬肉碎、牛奶、番茄、茄醬甚至是白酒。

這種醬由18世紀已經與意大利粉同吃，約在1891年，意大利作家Pellegrino Artusi就將肉醬意粉食譜記載於自己的食譜書內，後人就基於這個食譜，衍生出越來越多版本的肉醬意粉。時至今日，大家對肉醬意粉的基本理解都是有番茄、免治肉（牛或豬皆可）和意粉。

肉醬意粉食譜做法

人人以為煮肉醬意粉易到不得了，要粗略煮一個實在不難，但要煮到最正宗的肉醬意粉，煮法就遠比想像中複雜得多。有人會焗、有人烚完意粉與醬混合一起就是了，顧慮到未必每個人家中都有焗爐，今次一切從簡，不論材料、步驟，都會做一個最簡易的版本，以方便程度為最大考量。

肉醬意粉食譜

食譜 肉醬意粉（煲） 材料 意粉200克、免治豬肉300克、車厘茄8粒、洋葱半個、番茄醬200克、水適量、芝士粉適量 做法 1. 煲一大煲水，水滾後加鹽和油，中火煮意粉約10-12分鐘。 2. 洋葱去皮切粒，車厘茄去皮切半，備用。 3. 燒熱油鑊，爆香洋葱，下免治豬肉、番茄醬與車厘茄拌勻。 4. 放鹽、黑椒、糖和水，慢火把醬汁煮至濃稠。 5. 意粉上碟，淋上番茄肉醬。 6. 可按喜好撒上巴馬臣芝士或芝士粉作調味和點綴。

健康小貼士：

紅色的車厘茄含茄紅素，有抗氧化作用，並且可以延緩衰老和美顏；以同等分量來計，車厘茄的營養價值更是番茄的3倍！

相關食譜：

【白汁海鮮意粉食譜】百搭醬汁配飯麵都得 加咩海鮮隨你鍾意！

白汁海鮮意粉食譜

+ 1

+ 1

【牛油果食譜】牛油果青醬意粉伴帶子 簡化版混醬Super Food