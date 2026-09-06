綠豆沙煲幾耐？薏仁綠豆沙糖水（綠豆薏仁湯）是炎夏的傳統中式消暑甜品。薏仁綠豆沙有清熱解毒，利水消水腫及美白肌膚的功效，豈止糖水咁簡單。綠豆、薏仁不易煮爛？綠豆沙煲幾耐？簡易做法幫你節能減碳。



薏仁綠豆沙如何極速起沙?要煲幾耐?

多人愛用海帶臭草煲綠豆沙，其實用薏仁配綠豆功效也不錯，很多台灣人在仲夏會做薏仁綠豆湯，冷熱兼備解暑熱。薏仁和綠豆外殼堅硬，本是不易煮爛的食材，不過做法巧用2個小智慧，毋須用壓力煲，不用花長時間又煮又滾，便能將兩者「開花」。

【清熱湯水食譜】綠豆薏仁湯清熱解毒 預防口罩引起脾胃濕熱暗瘡

不需用壓力煲，也不用花長時間，便將薏仁及綠豆「開花」，去圖參考2個簡單方法：（尹嘉蔚攝）

家中沒有壓力煲，想節約能源，省電、省煤氣，不花長時間便想將薏仁及綠豆「開花」起沙！參考以下2個簡單方法：

1.冷凍法

洗淨的薏仁及綠豆經冷凍至完全結冰後，表面組織會被破壞，吸水量會增強，當遇到熱水時，組織會鬆散，澱粉會變成糊狀，因此可在短時間內煲成粥及起沙。

2.猛火炒

如果來不及急凍薏仁及綠豆，可以將洗淨的薏仁及綠豆直接放入鍋中用猛火炒。當薏仁及綠豆炒熱後，分兩次加入一湯匙的水繼續翻炒約3分鐘，然後直接在鍋裡加入冷水，水滾後再煮幾分鐘，薏仁及綠豆表皮已破裂「開花」。

薏仁綠豆沙煲幾耐？要用什麼材料？

薏仁綠豆沙食譜

食譜 薏仁綠豆沙（煲） 材料 薏仁50克、綠豆100克、冰糖50克、水1.5公升 做法 1.薏仁及綠豆洗淨。 2.加水浸泡薏仁及綠豆，放入冰格冷藏成冰塊備用。 3.煲滾水後，加入薏仁綠豆冰塊，蓋起，用中慢火煮35分鐘。 4.加入冰糖，蓋起，用中慢火煮15分鐘完成。

薏仁綠豆沙有什麼功效?

綠豆有清熱解毒、消除暑氣、降火的功效；薏仁有利水、滲濕、消水腫、美白肌膚的功效。兩者配搭，有不錯的消暑和去濕功效。綠豆及薏仁都屬於主食類，需計算於一天的主食類份量內，避免攝取過量醣份致胖肥。

攝影、攝錄、剪接：李啓康



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