湯圓卡路里｜花生/芝麻5款常見湯圓比較　最肥1粒=1/3碗飯+半匙油

湯圓熱量｜中秋佳節，當然要吃湯圓。湯圓口味層出不窮，但最受歡迎的不外乎芝麻湯圓、花生湯圓等。湯圓雖然細細粒，但熱量脂肪不能小覻。最常見的5款湯圓：芝麻湯圓、花生湯圓、紅豆湯圓、紫薯水晶湯圓、抹茶水晶湯圓的卡路里、脂肪、糖分如何？原來愈香滑愈誘惑的愈肥！最高一款的熱量和最低一款可相差2倍，吃1粒相等於1/3碗飯、多過半茶匙油！



黑芝麻流心湯圓的卡路里最高，宜非常小心食用。（資料圖片）

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湯圓熱量｜芝麻湯圓1粒熱量=5粒咖喱魚蛋=1/3碗飯

芝麻湯圓、花生湯圓、紅豆湯圓、紫薯水晶湯圓、抹茶水晶湯圓你認哪款最易肥、最高卡路里？營養師王敏寧（Mandy）受訪時指，每粒20克的黑芝麻流心湯圓已約有70千卡， 1/2茶匙油及1/4茶匙糖，要跑步22分鐘才可消耗1粒黑芝麻湯圓的熱量。

相對一串６粒的咖喱魚蛋有76千卡、一碗白飯約232千卡，比較之下1粒黑芝麻湯圓的熱量=1粒咖喱魚蛋的5倍；3.3粒黑芝麻湯圓=１碗白飯。

紅豆味（豆類），相對黑芝麻與花生（堅果類）的脂肪低，不過由於紅豆的甜味較低，所以製作時的糖分用量高，每2粒紅豆湯圓便有1茶匙糖分。

豆沙湯圓的含糖量高，每2粒紅豆湯圓約等於1茶匙糖。（資料圖片）

黑芝麻湯圓（每粒重量20克）

熱量：69.5千卡

脂肪：3.65克（約半茶匙多油分）

糖分：1.25克（約1/4茶匙）

鈉質：0

消耗時間（跑步6.4公里/小時）：22分鐘

（資料圖片）

花生湯圓（每粒重量20克）

熱量：62.5千卡

脂肪：2.5克（約半茶匙油分）

糖分：1.8克（約1/3茶匙）

鈉質：0

消耗時間（跑步6.4公里/小時）：20分鐘

（資料圖片）

紅豆湯圓（每粒重量20克）

熱量：49.5千卡

脂肪：1.1克（約1/5茶匙油分）

糖分：2.25克（約1/2茶匙）

鈉質：5毫克

消耗時間（跑步6.4公里/小時）：16分鐘

（資料圖片）

紫薯水晶湯圓（每粒重量15克）

熱量：39.9千卡

脂肪：1.245克（約1/5茶匙油分）

糖分：0.975克（約1/5茶匙）

鈉質：5.85毫克

消耗時間（跑步6.4公里/小時）：13分鐘

（資料圖片）

抹茶水晶湯圓（每粒重量15克）

熱量：33.15千卡

脂肪：0.765克（約1/5茶匙油分）

糖分：1.29克（約1/5茶匙）

鈉質：5.25毫克

消耗時間（跑步6.4公里/小時）：11分鐘

（資料圖片）

湯圓成分比較（01製圖）

湯圓熱量｜水晶湯圓增患心血管病風險？

水晶湯圓，尺寸比傳統湯圓細一點，不論紫薯及抹茶餡，兩者相比黑芝麻湯圓確實少一半卡路里及脂肪，而且紫薯與抹茶同是健康的食材，是否應該「無咁肥」？

水晶湯圓的糖分與黑芝麻湯圓相若，吸收太多糖分也會致肥。紫薯水晶湯圓用上植物牛油，鈉和脂肪居多，甚至比黑芝麻湯圓的更高。人體吸取大量鈉和脂肪，會增加患心血管疾病等的風險。煮湯圓熱水或凍水下鍋好？不軟爛不破皮煮湯圓6招 第1步最多人錯

抹茶水晶湯圓用上起酥油（Shortening），起酥油指經精煉的植物油脂、氫化植物油或上述油脂混合而成。起酥油的作用為增加鬆化口感，對餅乾及酥皮等烘焙食品特別重要。氫化植物油製成的食物或含反式脂肪，植物油經氫化過程，由液體轉為半固體或固體，反式脂肪同時形成。氫化植物油能延長食品的保質期，改善口感，成本通常較低，常用於生產烘焙或油炸食物。

反式脂肪會損害健康尚在討論，但一般認為攝取太多會增加患心血管系統疾病的風險。

水晶湯圓用植物牛油，飽和脂肪居多，甚至比黑芝麻湯圓的飽和脂肪更高。（資料圖片）

Mandy建議如果真要選擇較低脂及低卡的，可揀紅豆味及抺茶水晶，但不論甚麼味道的湯圓，全部應適可而止，每天最多吃2至3粒已夠數！或可以考慮自己做湯圓，控制油與糖比例。

資料來源：食物安全中心、營養師王敏寧