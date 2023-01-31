元宵團圓三餸一湯｜拔絲番薯+老少平安+芝麻湯圓+蓮藕眉豆花豆湯

正月十五為元宵佳節，元宵素有「小過年」之稱，一家團圓聚首一堂，慶祝農曆新年的首個月圓之夜，元宵也是中國情人節，賀元宵的餐桌上講求甜蜜、平安、和氣、吉祥，三餸一湯的菜單示範有︰拔絲番薯、老少平安、芝麻湯圓、蓮藕眉豆花豆湯。



拔絲番薯

街裡愛人雙雙對對甜絲絲，前菜以甜代鹹更應節。「拔絲」實為糖絲，煮熔砂糖之後蘸在炸過的番薯上，再快速浸冰水令糖絲凝固，才做到薄脆的糖衣閃閃發亮。

相關文章︰【甜品食譜】拔絲番薯拉絲2大秘訣 香甜脆卜卜

拔絲番薯（李思敏攝）

按圖有食譜︰

+ 1

老少平安

新年祝願闔家平安、團圓，一道平凡的家常菜，過時過節甚少在宴席上出現，因為用料普通，稱不上在大時大節中能登大雅之堂；然而，它卻盛載美好的寓意「老少平安」。豆腐、鯪魚肉、雞蛋撈起蒸熟，滑嫩無骨，免除鯁喉之險，宜老、少放心同享。

相關文章︰【豆腐食譜】老少平安豆腐雞蛋魚肉搗爛蒸 10分鐘有得食！

老少平安（李啟康攝）

按圖有食譜︰

+ 1

芝麻湯圓

元宵節，亦稱為上元節，在華人社會中是人所皆知的中國情人節，傳統會吃湯圓以表團圓，也會在花好月圓之夜賞花燈、猜燈謎。自己包湯圓，邊包邊將滿滿的心意及祝福寄存，所以不少家庭仍然在過新年時保留搋湯圓的傳統。製湯圓的兩小秘訣︰（一）用暖水搓粉；（二）用生熟粉糰搓成的湯圓皮拉展力更強及更保濕，煮熟後的湯圓口感更煙韌。不過，當糯米皮涼了還是會變硬，翻熱食用，糯米皮會再度變煙韌軟腍。

相關文章︰【芝麻湯圓食譜】湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣

芝麻湯圓（高啓光攝）

按圖有食譜︰

+ 1

蓮藕眉豆花豆湯

春節立春後萬物滋長，花開、鳥語、蟲鳴…遍地生機。春天宜喝去濕湯，將體內的濕氣排出，減少身體疲乏的感覺。寓意運氣年年有的蓮藕，配扶持蓮藕的最佳「綠葉」-眉豆，並添絢麗斑爛及去濕力強的花豆，煮製蓮藕眉豆花豆湯來抖擻精神，讓新一年神采飛揚。

相關文章︰【健康湯水食譜】蓮藕眉豆花豆湯 強效去濕抗疲勞抖擻精神

蓮藕眉豆花豆湯（尹嘉蔚攝）

「蓮藕眉豆花豆湯​」食用建議︰

蓮藕眉豆花豆湯性質平和，而且有很強健脾補腎的功效，適合一般大眾食用。

對花生過敏、痛風患者、消化系統過弱的人士慎服。

此湯一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

按圖有食譜︰