子宮肌瘤飲豆漿會越長越大？醫生破除飲食迷思　教日常保養6秘訣

子宮肌瘤會不會越長越大？台北新光醫院婦產科何鎮宇主治醫師表示，肌瘤與年齡、遺傳、荷爾蒙及個人體質有關，並非吃了某種食物造成，也沒有食物能保證讓肌瘤消失，日常應從體重、飲食、運動及定期追蹤著手。



何鎮宇指出，診間常有患者詢問「有子宮肌瘤，是不是豆漿不能喝、雞蛋也不能吃？」或想知道「有沒有什麼食物，可以讓肌瘤自己變小？」但其實，與其每天焦慮哪些東西不能吃，更建議從日常做得到的事情開始。

子宮肌瘤會不會越長越大？日常做好這6件事（Facebook@何鎮宇醫師）

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首先，維持穩定體重並養成規律運動。脂肪組織也會參與荷爾蒙代謝，因此維持適當且穩定的體重，是照顧婦科健康的重要一環。運動不需要突然從激烈減重開始，可以選擇快走、游泳、騎單車或簡單肌力訓練，重點是持續維持習慣。

飲食方面，建議原型食物多一點，加工食品少一點。雖然沒有任何一套菜單可以「吃掉肌瘤」，但均衡飲食仍能幫助身體維持較穩定的代謝狀態，每餐可以多攝取蔬菜、全穀類、豆類、魚類與天然蛋白質，重點在於長期的飲食比例。

另外，也可以補充膳食纖維並適量喝水。蔬菜、水果、燕麥、糙米、豆類及菇類都能提供膳食纖維，有助維持腸道健康與排便順暢。不過，纖維並不能把肌瘤「排出體外」，不需要追求號稱能排毒的單一食材。

至於許多人擔心的豆漿、豆腐，何鎮宇表示，一般飲食份量的天然豆製品，與高濃度萃取的保健品並不相同，多數女性不需要完全禁止。反而應留意成分不明、劑量過高，或宣稱可以「調整女性荷爾蒙」的偏方與補充品，尤其正在備孕或接受婦科治療時，食用前最好先詢問醫師。

維他命D也要留意，但不要自行大量補充。部分研究發現，維他命D不足可能與子宮肌瘤的發生及生長有關，但不代表多吃維他命D，肌瘤就一定會縮小。平時可以透過適當日曬，以及魚類、蛋與乳製品等食物補充；若擔心缺乏，建議先接受檢測，再由醫師評估是否需要補充。

何鎮宇提醒，如果肌瘤沒有症狀、大小穩定，可以依照醫師建議定期追蹤；但若出現經血量明顯增加甚至血塊、經期變長、容易疲倦或已經貧血、腹部壓迫感、頻尿或疼痛，或肌瘤持續變大、影響子宮腔，以及準備懷孕卻遲遲沒有消息，就不要只靠調整生活繼續觀察。

至於是否需要治療，不能只看肌瘤「幾公分」，還要一起評估位置、數量、症狀及未來生育計畫。除了藥物治療，也可以依個別狀況評估子宮鏡、腹腔鏡或達文西等微創手術。何鎮宇表示，好好吃飯、規律生活、按時追蹤，當身體出現變化時及早和醫師討論，就是合適的子宮保養方式。

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