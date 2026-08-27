月經｜經期忌食冰品？醫生揭經痛元兇與低溫無關　教4招紓緩M痛

許多女性在生理期間盡量減少吃冰，就怕冰涼食物加劇經痛，然而，台灣婦產科醫師楊佳璇指出，吃冰本身其實不會直接引發經痛，真正的「搗蛋鬼」很可能是冰品中含有的大量糖分。



楊佳璇在Facebook專頁「婦產專科女醫楊佳璇醫師」發文指出，人體核心體溫約維持在攝氏37度左右，冰品或冰水吃下肚後，會迅速在腸胃中回溫，根本不會直接接觸到子宮。因此目前科學研究也找不到低溫食物會直接造成子宮受傷或引發經痛的證據。她也提到，歐美國家普遍沒有生理期不能吃冰的飲食禁忌。

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低溫刺激的真實影響

那為何許多女性認為吃冰後經痛變得更明顯呢？楊佳璇分析，第一個可能原因是低溫刺激會使食道與腸胃周圍的血管及平滑肌短暫收縮。若原本就有經痛，這種收縮可能讓子宮缺血引起的不適感更加明顯，造成疼痛加劇的錯覺。

隱藏的真正元凶

另一個更重要的原因，則是冰品常伴隨大量糖分與乳製品。楊佳璇表示，冰淇淋、手搖飲等高糖食物容易引起體內發炎反應，進一步加重經痛，因此真正影響疼痛的可能不是冰，而是跟著一起吃下肚的糖分。這項發現推翻了許多人根深蒂固的觀念。

除了破解吃冰迷思，楊佳璇也分享了四個有助緩解經痛的方法。首先，在疼痛初期或預期經痛發作時提早服用非類固醇消炎止痛藥，以抑制前列腺素生成。其次，透過熱敷下腹部促進血液循環、放鬆子宮平滑肌。第三，適度散步或伸展，幫助腦內啡分泌，達到天然止痛效果。最後，平時多攝取富含Omega-3脂肪酸及鎂的食物，有助降低發炎反應並放鬆肌肉。

經痛到什麼程度應該就醫？

楊佳璇提醒，若經痛程度嚴重，或與子宮內膜異位症、子宮肌腺症、子宮肌瘤或骨盆腔發炎等疾病有關，建議盡早就醫檢查，找出真正原因並接受適當治療。

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