女性健康｜便秘竟是子宮肌瘤推手？醫揭預防肌瘤須先救腸道健康

子宮肌瘤是現代女性相當常見的婦科良性腫瘤，根據統計，育齡女性中約有三至五成可能曾被診斷出子宮肌瘤。多數患者在初期並沒有明顯症狀，但隨著肌瘤逐漸增大，可能出現經血量增加、經期延長、下腹悶脹，甚至影響生育功能。



台灣頤鳴堂中醫診所周宗翰中醫師近年在臨床上也觀察到，不少子宮肌瘤患者同時合併長期便秘的困擾，這樣的共通現象，逐漸引發醫界對「便秘是否與子宮肌瘤形成有關」的關注與討論。

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西醫觀點：便秘可能影響雌激素代謝與排除

從西醫角度來看，子宮肌瘤的形成，與雌激素與黃體素的刺激密切相關。當體內雌激素長期偏高，或其代謝與排除機制不佳，便可能促進子宮平滑肌細胞增生，進而形成子宮肌瘤。

腸道不只是負責消化吸收的器官，也參與體內荷爾蒙的代謝與排除。肝臟代謝後的雌激素，會經由膽汁進入腸道，再隨糞便排出體外；若長期便秘，糞便在腸道內停留時間過久，可能讓已代謝的雌激素再次被腸道吸收，形成所謂的「雌激素再吸收現象」，間接提高體內雌激素濃度。

此外，慢性便秘往往伴隨腸道菌相失衡與慢性低度發炎反應，這些因素也可能影響內分泌平衡，使子宮肌瘤更容易形成或持續生長。

中醫觀點：便秘反映氣滯、血瘀與痰濁累積

周宗翰中醫師指出，在中醫理論中，子宮肌瘤屬於「癥瘕」、「積聚」範疇，其形成與氣滯、血瘀、痰濁內生，以及正氣不足密切相關。便秘在中醫觀點中，並非單純的腸道問題，而是整體氣血運行失衡的重要警訊。

長期便秘者，臨床上常見肝氣鬱結與脾失健運的情形。肝主疏泄，若氣機運行不暢，血行便容易受阻，形成血瘀；脾主運化，運化功能失調，則痰濁內生。氣滯、血瘀與痰濁，正是子宮肌瘤生成的重要內在條件。

此外，中醫也有「腸道不通，濁氣內留」的說法，宿便堆積會影響下焦氣血循環，使胞宮局部氣血運行更加不順，進一步促進癥瘕的形成與發展。

中西醫整合觀點：調整排便是肌瘤調理的重要一環

從中西醫整合的角度來看，便秘雖非子宮肌瘤的唯一成因，卻可能同時透過「荷爾蒙代謝失衡」與「氣血瘀阻」兩條路徑，參與子宮肌瘤的形成與惡化。

臨床上，除了定期接受婦科檢查，女性也應重視腸道健康與排便狀況，包括攝取足夠的膳食纖維與水分、培養規律運動習慣，以及減少高油脂與精製飲食的比例。中醫則可依個人體質，採取疏肝理氣、健脾化濕、活血化瘀等整體調理方式，作為長期保養的一部分。

便秘是身體的提醒 腸道健康與婦科息息相關

周宗翰中醫師分析，子宮肌瘤的形成，往往是長期生活型態與體質失衡累積的結果，而便秘正是身體發出的重要警訊之一。當腸道健康長期被忽視，不僅影響消化功能，也可能增加婦科疾病的風險。

透過中西醫整合調理，並搭配日常生活習慣的改善，有助於女性從根本為自身健康建立更穩固的基礎。

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