乳癌｜喝豆漿易乳癌復發？營養師解迷思吃1物更傷+日飲不超這分量

身為女性，「大豆異黃酮」幾乎是更年期與婦科健康的關鍵字。但台灣營養師林俐岑指出，每次喝豆漿或討論補充品時，總會有人問有乳癌病史或子宮肌瘤的人，到底能不能喝豆漿？大豆異黃酮喝天然豆漿好，還是吃保健食品吸收比較好？營養師林俐岑指出，真正該在意的，不是喝不喝豆漿，而是「補充多少、怎麼補」。



豆漿和保健品，大豆異黃酮真的不一樣

豆漿裏的大豆異黃酮，大多是「糖苷型」的結構。就是異黃酮分子還連著一個糖分子。這種型態分子比較大，不能直接被腸道吸收。必須先經過腸道細菌的作用，把糖分子切掉，轉換成另一種型態，身體才能利用。

而多數標榜「高吸收」的大豆異黃酮保健食品，會在製造過程中先把糖分子去除，變成「去醣苷型」。這種型態分子較小，可以直接透過腸道吸收，速度也比較快。

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為什麼有人喝豆漿有效，有人卻沒感覺？

因為豆漿需要經過腸道轉化，所以吸收效果和「腸道菌叢」有關。如果腸道菌相不理想，即使喝很多豆漿，實際吸收的大豆異黃酮可能仍然有限。

研究也發現，東方人大約有30–50%的人，腸道中含有能把大豆成分進一步轉化為活性較高物質的細菌。能不能產生這種轉化物質，是造成個體差異的重要原因。有些人覺得喝豆漿改善更年期不適有感，有些人卻感受不明顯。

日常保養喝豆漿可以嗎？

林俐岑表示，豆漿屬於天然黃豆製品，除了大豆異黃酮，還含有植物蛋白、纖維與其他營養素。雖然吸收速度較慢，但若每天規律攝取，仍可維持穩定濃度。作為日常飲食的一部分，是常見的攝取方式。

一杯240ml濃豆漿，大約含有20–30毫克大豆異黃酮，劑量屬於溫和穩定。

更年期想改善症狀，該選保健品嗎？

如果目的是改善更年期不適或有明確補充需求，選擇去醣苷型的大豆異黃酮保健食品，吸收會較快、較精準。

但林俐岑提醒，大豆異黃酮具有微弱的雌激素效應。每日補充量通常建議控制在40–70毫克之間，不宜過量。需注意的是，大豆異黃酮膠囊單顆往往含有40–80毫克以上的純化萃取物，屬於濃縮高劑量補充。

有乳癌或子宮肌瘤，還能喝豆漿嗎？

目前多數營養與癌症研究（如 American Cancer Society）指出，適量攝取天然黃豆製品是安全的。甚至在乳癌患者的研究中發現，適量攝取黃豆製品，可能與較低復發率相關。所謂「適量」，是指每天1–2份黃豆製品，例如一杯240ml豆漿，或半盒豆腐。

林俐岑強調，若有乳癌病史、子宮肌瘤等激素敏感型婦女疾病，日常喝1–2杯豆漿不必過度擔心。反而應避免以高濃度、濃縮型保健品的方式補充。

沒有激素敏感型婦女疾病者

每日喝1–2杯豆漿作為日常保養可以接受。若補充保健品，建議控制在70毫克以內。

有乳癌或子宮肌瘤病史者

日常豆漿1–2杯屬安全範圍，但應避免高劑量濃縮型大豆異黃酮補充品。

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