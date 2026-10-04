沙薑雞翼食譜｜做法簡易配自調醬料更惹味、沙薑生薑有何分別？

撰文：鄧穎琪
出版：更新：

沙薑雞翼點解？沙薑雞大家在酒樓吃得多，今次不用原隻雞，簡單做一道沙薑雞翼，一樣惹味。只要在醃雞翼時加入沙薑粉，最後調一個沙薑醬，整道菜就充滿濃郁的沙薑味，仲要20分鐘完成。但你又知道沙薑與一般的老薑、生薑有何分別嗎？

除了醃肉時加入沙薑粉外，也可另外調製沙薑醬作沾醬。

沙薑是什麼？

沙薑與薑一樣嗎？我們做菜時常用到外皮啡黃色的薑，其味道辛辣，辟腥又好、煮薑葱菜式也行。而沙薑的顏色雖然跟薑類似，外型卻較細小，薑肉也相對淺色。它的味道不及薑那樣辛辣，還帶有類似五香的味道，醃肉做菜反而恰如其分，能發揮其味卻不會太搶。

沙薑（右）與薑不一樣，薑肉相對淺色。味道也不及薑那樣辛辣。(網上圖片)

用沙薑粉方便快速

沙薑雞翼比原隻沙薑雞容易做得多，醃肉時加點沙薑粉去醃就行。我們煮「薑葱」菜式習慣加薑片、葱段，但煮沙薑雞翼卻不是用原片薑，去雜貨舖買包沙薑粉就行，一包大約可煮到1至2次。若嫌味道不夠，氣炸雞翼期間，還可將沙薑粉、熟油、麻油、鹽等調成沙薑醬，上碟後搭配享用，包保夠味。

沙薑雞翼食譜

沙薑健康小貼士：

沙薑早在古時已被當藥材使用，有指李時珍曾在《本草綱目》提到其功效為：「暖中，辟瘴癘惡氣，治心腹冷痛、寒濕」等，而沙薑具有化痰行氣，消食開胃，健脾去濕等作用，對胃寒者尤其有益。

沙薑雞翼食譜（做法：氣炸/Air-fry）份量：雞翼10隻

沙薑雞翼醃料

沙薑粉1茶匙 鹽半茶匙 糖半茶匙 生抽1茶匙 紹興酒2茶匙 麻油少許

沙薑醬材料

沙薑粉1茶匙 熟油2茶匙 麻油少許 鹽少許

做法

1.雞翼洗淨及印乾水分，以醃料醃30分鐘或以上。 2.氣炸鍋放牛油紙，噴少許油，放上雞翼，以攝氏200度氣炸10分鐘。 3.雞翼翻面，再炸5分鐘。 4.雞翼上碟，若嫌味道不夠，可配上自調的沙薑醬享用。

不失敗秘訣

1.醃肉時加入沙薑粉，會令沙薑味更香更入味。 2.若家中沒有氣炸鍋，可用煎或油炸方式替代。

攝影、攝錄：蕭文學

剪接：鍾瑞龍

相關食譜：

【雞翼食譜】南乳雞翼鹹香酥脆　雞翼嫩滑快入味只需1個小秘訣！

南乳雞翼食譜

【雞翼食譜】薑葱豆豉雞翼惹味香口新手必學　3招令雞翼更入味！

薑葱豆豉雞翼
01教煮
睇片學煮
今晚食乜餸
雞食譜
氣炸鍋
氣炸鍋食譜
家常菜食譜
新活道
01 Video
OTT
HK01 Space Promotion