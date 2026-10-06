食品安全｜男童吃銀鱈魚中毒水銀超標5倍！5種魚高危+揀銀鱈魚2招

食品安全｜銀鱈魚｜銀鱈魚能降膽固醇、提升免疫力，口感滑嫩又好消化。然而，吃錯了卻極易導致汞中毒（水銀中毒）！近日上海一名男孩就因吃了「兒童裝」的銀鱈魚，血汞（水銀）含量超標5倍以上，確診為水銀中毒。除此之外，還有5種魚水銀含量較高應避免食用。



該款「兒童裝」南極鱈魚由盒馬販售，其生產商為青島美廚食品有限公司。（網上圖片）

食品安全｜男童吃3.78公斤銀鱈魚致水銀中毒

據《搜狐網》報道，上海一位家長從去年（2025年）12月開始便累計購入21盒「兒童裝」的南極銀鱈魚，每盒180克。家長表示，孩子連續吃了約8個月，每周約吃2到3次，總食用量達3.78公斤。怎料抽血檢查發現，其血水銀含量高達27.78μg/L，超標達5倍以上（正常應低於5μg/L），確診水銀中毒，需要入院接受排汞治療。

2歲男吃3.78公斤銀鱈魚致血水銀含量高達27.78μg/L，超標達5倍以上。（影片截圖）

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食品安全｜兒童版銀鱈魚是什麼？與普通裝分別？

據了解，該款「兒童裝」南極鱈魚由盒馬販售，其生產商為青島美廚食品有限公司。對此，盒馬官方客服人員表示，盒馬的產品皆通過檢測、符合相關檢測的標準，可放心食用。廠商亦回應稱，標註為「兒童裝」並非嬰幼兒專用，只是做了去皮去刺、獨立小包裝方便烹飪，並不限制食用人群。但對於廠商的解釋，涉事家長並不買帳，認為該包裝有極大的誤導。目前多個電商平台已緊急將相關銀鱈魚下架，或刪除「兒童」、「寶寶」等特定字樣。

國家市場監督管理總局發布的《食品標識監督管理辦法》更明確規定，若沒有法律法規、食品安全國家標準或行業標準依據，食品包裝不得擅自標註「適合未成年人食用」來欺騙、誤​​導消費者。而商家將這些不適合給嬰幼兒過量食用的深海魚類貼上「兒童裝」標籤，本質上就不對，並且該類產品與平時吃的銀鱈魚只是規格上有點分別，例如：「普通裝」銀鱈魚塊頭較大且帶皮帶骨，部分可能有醃製調味；而「兒童裝」則去皮去骨，主打無加工的純原型食材。

市面上的「銀鱈魚」根本不是真正的鱈魚，而是南極犬牙魚或裸蓋魚等大型深海魚，容易累積甲基水銀。

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食品安全｜5種魚水銀含量較高 應避免食用

事實上，市面上的「銀鱈魚」根本不是真正的鱈魚，而是南極犬牙魚或裸蓋魚等大型深海魚，容易累積甲基水銀，除此之外，據香港食物安全中心的資料顯示，還有鯊魚、劍魚、旗魚、金目鯛及某些品種吞拿魚（金槍魚）等5種魚水銀含量通常較高。

據香港食物安全中心的資料顯示，還有鯊魚、劍魚、旗魚、金目鯛及某些品種吞拿魚（金槍魚）等水銀含量通常較高。（資料圖片）

食品安全｜揀銀鱈魚2貼士

銀鱈魚雖然營養豐富但不可過量食用，尤其孕婦和兒童就更加要避免，建議每周不超過1次。除了注意食用量，看似一樣的銀鱈魚切片，其實品質與口感大有不同。想要揀到美味可口的銀鱈魚？「01教煮」記者曾報道揀銀鱈魚的2個心得。

揀銀鱈魚貼士【1】魚肉愈白愈好

如果銀鱈魚身帶有少量紅色或褐色，就不要購買。這代表魚肉在冷凍櫃多時，已經不新鮮，煮出來的肉質也不會嫩滑。

揀銀鱈魚貼士【2】看魚鱗

真正的銀鱈魚魚鱗細密、較扁；反之若魚鱗較大、較圓則為鱈魚。

參考資料：《鳳凰網》、《新浪財經》