魔鬼魚可吃嗎？大埔林村河湧現魟魚帶毒有尿味　魔鬼魚vs魟魚分別

魔鬼魚｜今日（3日）大埔林村河及沿岸水域出現大批俗稱「魔鬼魚」的魟魚，吸引不少人圍觀。現場更有人開船去捕抓，宣稱要「今晚加餸」由網上有片段可見，有釣魚客最少捕獲9條魔鬼魚。事實上，專家指出，這種魚有尿騷味，根本不宜食用。而且牠們根本就不是魔鬼魚。而平時我們在餐廳享用的又是不是魔鬼魚？



魔鬼魚｜專家指尾刺有毒 非專業處理煮後有尿味

為什麼會出現「魔鬼魚」？香港魚類學會會長莊棣華接受媒體訪問時解釋，這種魚的學名為「赤半魟」，過往已普遍在河底出沒。隨著入秋氣溫漸降，加上休漁期後魚類數量增多，且一連數天的雨天令水流增加，便刺激牠們前來覓食，現象並不罕見。

不過，牠們體內含大量阿摩尼亞（英文：Ammonia）和尿素，如果沒有經過專業的處理（即第一時間放血、剝除硬皮並用酸性物質去味），自己煮時會散發極刺鼻的尿騷味。莊棣華指出，赤半魟的尾刺有毒，若處理時不幸被刺傷，雖然不致命，但會相當疼痛，且造成的撕裂傷口非常難處理。絕對不宜捕捉烹煮享用。

赤半魟的吃法有好多，例如：豉汁蒸、紅燒等。（AI生成圖片）

魔鬼魚可以吃嗎？魟魚=蒲魚≠魔鬼魚

雖然「魔鬼魚」入饌並非新鮮事，但其實我們在餐廳食肆享用的也是魟魚，又稱蒲魚。吃法有很多，例如豉汁蒸、紅燒等。魔鬼魚肉質滑嫩彈牙，帶有獨特的絲狀紋理。不過，對於釣魚客在舢舨上捕獲多條赤半魟，則存在很高風險，為什麼不能吃？兩者分別在哪裡？

林村「魔鬼魚」不能吃原因

1. 水質與重金屬濃度

食肆貨源多來自南海、東南亞的深海捕撈，水質相對潔淨。部分大型魟魚棲息於中上層暖水海域，受近岸工業污染影響較小。但林村河野生捕獲的屬於近岸及河口底棲，林村河長年積聚非法排污、農藥與化糞池漏出物。底棲魚類貼著毒泥沙覓食，體內的鉛、水銀與抗藥性超級惡菌含量極高。高溫烹調也無法消除重金屬。

2. 未經專業處理會有尿味

漁船捕獲後會即時放血、切除毒刺並以專業冷鏈急凍。魔鬼魚沒有膀胱，靠皮膚與體內尿素維持滲透壓。若野生捕獲未經專業處理，魚死後尿素會迅速轉化為極強烈的阿摩尼亞味即尿味。在炎熱高溫下帶回家，肉質更易腐敗。

3. 毒刺處理的急症風險

街市魚販入貨時，供應商早已安全削去帶有神經毒素的尾棘。街坊林村河野生捕獲，徒手斬尾，極易被殘留毒刺割傷。毒素一旦入血會引發劇痛與心律失常。

魔鬼魚｜魔鬼魚是什麼魚？和魟魚的分別

事實上，赤半魟並不是真正的魔鬼魚！只不過多數人習慣把這類有長尾巴、長得像「毛毯」的魚類，通通都叫作魔鬼魚。真正的魔鬼魚是指「蝠鱝」，因頭部兩側的頭鰭像惡魔雙角而得名「魔鬼」。牠們是鯊魚的近親，雖然體型巨大（翅膀展開可達5到7公尺，相當於1.5至2層樓的高度），但個性溫和，而且尾巴通常沒有毒刺。