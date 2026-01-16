真假鱈魚｜女網友誤吃油魚扮鱈魚致失禁腹瀉！5招辨真假認住1條線

真假鱈魚｜鱈魚口感嫩滑，易消化還能提高免疫力，是許多家庭及餐廳的海鮮首選。但你可知市面上不少商家用廉價油魚冒充鱈魚？吃下肚易腹瀉。有網友就分享自己誤食假鱈魚的經歷，成為「行走噴油機」。若不想中招，首先要識分鱈魚，油魚。



真假鱈魚｜網友誤食假鱈魚變「行走噴油機」

近日有1名女網友在《Dcard》上分享，在台北西門町某自助便當店花了台幣160元（約40元港幣）點了一片「鱈魚」和2樣青菜。但吃起來肉質扎實不易夾散，魚皮較厚和粗糙呈現黑色網格狀，同平時吃的口感不一樣。雖然感覺「不太對勁」，卻還是吃光了，不料隔天開始瘋狂「漏油」，內褲滿是帶有濃重腥味的橘黃色油脂，洗都洗不掉。事後查證才發現自己吃的根本不是鱈魚而是「油魚」。貼文曝光後，引來大批網友紛紛表示支持維權：

「現在便當店還敢賣油魚真的是很垃圾」

「趕快去找衛生局檢舉，這違法了，而且非常過分」

「怎麼還不立法禁止賣這垃圾魚」

「黑心商家！該打消保專線了吧」



也有網友對此不安，擔心自己也成為「受害者」：

「這我外行人根本看不出來」

「假鱈魚跟真的怎麼分，好害怕 我超愛吃鱈魚的噎！」

「我分不出來欸死定了」



真假鱈魚｜吃油魚後30分鐘至36小時內出現症狀

究竟油魚是什麼，點解會「人人喊打」？油魚是棘鱗蛇鯖及異鱗蛇鯖兩者的統稱，亦叫龍雪鱈、牛油魚等，體內約含20%的油脂，其中包括人體無法吸收的「蠟酯」，會原封不動地經過腸道流出體外，多個國家（如意大利）已禁止進口油魚，其中日本更將其列為「有毒魚」。根據香港食安中心的資料顯示，通常在食用後30分鐘至36小時內出現頻繁放屁、漏油、噁心等症狀，並在48小時內痊癒。

油魚含蠟酯食後30分鐘至36小時內出現頻繁放屁、漏油、噁心等症狀。（來源：wikipedia）

真假鱈魚｜5招分別油魚、鱈魚

市面上的油魚簡直避無可避，不想變「行走噴油機」，試試這5招辨別法。

1. 剖面：若中間有深色紅線就是油魚。

2. 觸感：油魚摸上去會有明顯油膩感，鱈魚則較乾爽

3. 氣味：油魚聞起來有較重的腥味。

4. 肉色：油魚的魚肉顏色偏向黃白色，而鱈魚則為全白色。

5. 魚皮：油魚的皮細薄，呈灰色帶白色凸起的紋路，而鱈魚的魚皮則呈黑色網狀，表面紋路不會凸起。

