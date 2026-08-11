沙甸魚營養｜醫生實測吃沙甸魚1周瘦3公斤！1吃法才有效補血5好處

沙甸魚營養｜減肥貼士｜沙甸魚（英文：sardine）是營養價值極高的「超級食物」，有護心血管、強骨以及補血等功效，更成為近期熱門的「減肥利器」。有醫生實測，靠吃沙甸魚，1周就瘦了3公斤，不過只有1吃法才有效。



有醫生實測，靠吃沙甸魚，1周就瘦了3公斤。（unsplash）

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沙甸魚營養｜醫生實測吃沙甸魚 1周瘦3公斤

知名雙語Podcast與YouTube節目《百靈果News》的主持人Ken分享，自己在看診的時候，減重專科醫生魏士航向他推薦了近期熱門的「沙甸魚斷食法」。他實測後，發現效果驚人，吃完後就算做高強度運動也不容易餓。魏醫生也指出，自己靠這個方法1周瘦了3公斤。

沙甸魚營養｜罐頭橄欖油浸才有效 醫生揭2大好處

魏醫生特別強調，「沙甸魚斷食法」並非三餐都吃沙甸魚，而是一日中選擇一餐來吃即可。此外，一定要選擇橄欖油浸泡的沙甸魚罐頭。這樣吃主要有以2大好處：

1.優質油脂 延長飽足感

首先，橄欖油富含不飽和脂肪，屬於優質脂肪，其次較高的油脂能有效延長飽足感，減少飢餓感。

2. 充足的蛋白質 避免肌肉流失

主持人Ken表示，一罐125克的沙甸魚罐頭就含有約27克的蛋白質，比雞胸肉還要高。不僅能大幅增加飽腹感，還能避免肌肉流失。

魏醫生特別強調，「沙甸魚斷食法」並非三餐都吃沙甸魚，而是一日中選擇一餐來吃即可。此外，一定要選擇橄欖油浸泡的沙甸魚罐頭。（pixabay）

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沙甸魚營養｜罐頭沙甸魚有害嗎？

不過提到沙甸魚罐頭很多人第一反應含有重金屬。事實上，台灣家醫科醫師李思賢指出，沙甸魚的汞濃度極低，只有0.013ppm，且富含「硒」。李醫生解釋，硒與汞會在人體內結合形成硒化汞，從而令汞失去活性，無法傷害神經細胞，等同於天然的防護機制。魚重金屬相差達50倍傷神經致骨鬆！沙甸魚最低+醫推2魚自帶解毒劑

此外，罐頭沙甸魚經過高溫高壓加工，令原本硬邦邦的魚骨變得「酥軟可口」。而鈣質主要存在於骨頭中，所以其鈣含量遠比新鮮沙甸魚（每100克約60毫克）足足高出6倍以上。 但要注意的是，罐頭沙甸魚的鈉含量很高，若果是高血壓患者要特別注意。

台灣家醫科醫師李思賢指出，沙甸魚的汞濃度極低，只有0.013ppm，且富含「硒」，令汞失去活性，無法傷害神經細胞。（pexels）

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沙甸魚營養｜3類人不宜

這個沙甸魚減肥法，引發熱議。不少網友紛紛在影片下方留言。有人建議若吃不慣沙甸魚，可改吃橄欖油漬鯖魚，效果一樣不錯。不過該減肥法只適合短期代餐，並非人人適用。特別是患有慢性病、腎臟疾病或有特殊營養需求的人，嘗試前一定要先咨詢醫生。

沙甸魚營養｜護心＼補血＼抗炎5好處

1. 護心血管 降心臟病風險33%

沙甸魚富含奧米加3（Omega-3）降低血液中的三酸甘油酯（血脂），減少血管發炎，防止血栓形成。哈佛大學公共衛生學院的研究指出，定期吃沙甸魚等富含油脂的魚類，患心臟病的風險可降低33%。

2. 強健骨骼 防骨折風險降30%

沙甸魚是天然的補鈣聖品，每100克含有約380毫克的鈣。更難得的是，它是少數天然富含維他命D的食物，再加上其高含量的磷，形成了「強骨鐵三角」，既能預防骨質疏鬆，亦能加速骨折後的癒合。有研究指出，同時補充鈣同維他命D的人髖部（胯骨）骨折風險降低約30%。

3. 補血 6條B12已逾每日所需3倍

一般成年人每日建議攝取約2.4微克的維他命B12，而每100克沙甸魚便含有高達約8至12 微克。意味著只需6條左右，就已超過每日所需的3倍以上，能有效促進紅血球生成，預防「巨紅血球性貧血」（症狀包括：極度疲勞、臉色長白、手麻腳麻、肌肉無力等）。沙甸魚營養｜沙甸魚罐頭比新鮮高鈣6倍！護心強骨4功效4類人不宜

4. 提升免疫力 護甲狀腺功能

沙甸魚富硒，每100克沙甸魚含有約45至53微克的硒，是強大的抗氧化劑，能中和自由基，保護甲狀腺功能，並提高免疫力。

5. 抗炎抗氧化 紓緩慢性病炎症

據美國知名的醫療健康資訊網站《WebMD》的資料顯示，沙甸魚含有鈣、鉀、鐵、牛磺酸及精胺酸等多種微量營養素。有助於對抗身體的氧化壓力，並能緩解因心臟病或其他慢性病所引起的輕微發炎。