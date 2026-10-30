冷凍水餃免睇火煮法　電飯煲簡單設定　網：比水煮多汁皮更Q彈

一般人煮水餃的方式都是下鍋煮熟就可以品嘗，網絡上也有不少人嘗試用不同方式來煮水餃。有一名女網友突發奇想利用電鍋來烹煮水餃，不僅相當成功，吃起來還很美味，讓她大讚「真是絕了」。



這名女網友在Threads分享自己利用電鍋煮水餃的方式，首先將水餃從冰箱冷凍庫拿出來，然後把要吃的份量放到盤子裡，再將盤子置入電鍋中。在加熱之前先在水餃上灑一點水，電鍋內再倒一杯水，然後就可以蓋上蓋子加熱。不少網友好奇這樣真的會熟嗎？事主也秀出成品照片，大讚電鍋煮出來的水餃真的很好吃。

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貼文一出，不少同好也認同這樣的懶人煮法，還建議若怕皮黏在一起，可以在水餃下面鋪一層椰菜：

「以前懶得開水煮的時候，就用電鍋，只是我習慣再戳個洞」

「蒸得熟！我偷懶都用這樣，不過我盤子下面會鋪高麗菜再噴點油，這樣水餃皮不會黏在上面」

「電鍋蒸水餃可以呀…下面舖菜葉，外面一米杯的水，按下開關，跳起來就熟了。不用等水滾、不用點水，不怕破皮，確實方便多了」

「一直都是這樣吃水餃，下班放下去，洗完澡就可以吃了」



除了水煮、用電鍋煮的方法以外，《聯合新聞網》之前還報導有網友分享可以用微波爐，只要設定高火微波，不到10分鐘就可以食用，完全不用擔心水餃皮煮爛，也不用顧火、判斷熟度，而且比起傳統水煮，微波後的水餃味道似乎更加濃縮。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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