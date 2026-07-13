早餐陷阱｜醫揭3種包餡早餐吃錯傷腎水餃宜多少？正確配搭減負擔

台灣營養師曾建銘提醒大家，早餐常見的水餃、小籠包及煎餃等包餡食物雖然方便，但若未注意份量與搭配方式，容易導致熱量與營養失衡。



曾建銘在Facebook發文指出，這3種食物的共同問題在於「皮含澱粉、肉餡含蛋白質與油脂、調味含鈉」的組合，通常蔬菜攝取嚴重不足，且油脂與鈉容易超標。

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根據整體負擔程度，曾建銘將3種包餡食物進行排名。

排名第一的水餃因採水煮方式料理，沒有額外煎油，相對清爽，但容易一口接一口導致過量，人們常在不知不覺間吃到10至15顆，因此建議早餐控制在6至8顆左右。

排名第二的小籠包雖然許多人喜歡吸吮湯汁，但湯汁其實含有不少肉脂、皮凍與調味料，油脂與鈉含量並不低。曾建銘建議一次以5至6顆為宜，不要一人吃完整籠。

排名第三的煎餃因煎製過程容易吸附大量油脂，熱量負擔最高，建議份量五至六顆，特別是減脂期、血脂偏高、胃食道逆流者應少吃。

曾建銘強調，「錯誤搭配」才是讓早餐熱量失控的主因。煎餃配奶茶、水餃搭酸辣湯、小籠包淋滿醬油膏等組合，都會增加糖分與鈉攝取。相較之下，若改成6顆餃類搭配無糖豆漿或茶葉蛋與燙青菜，再以沾醬方式取代直接淋醬，整體負擔會低得多。

針對不同族群，曾建銘提出特別提醒。減重或控糖族群要記得「餃子皮也是澱粉」，餐後最好散步10至15分鐘幫助穩定血糖。高血壓、腎臟病與易水腫者則應特別注意限鈉，盡量少用醬油膏與辣油，也不要把小籠包湯汁全部喝下肚。透過份量控制與聰明搭配，人們仍可安心享用這些早餐選擇。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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