南瓜湯做法｜Gordon Ramsay教獨門野菌南瓜湯　香甜幼滑只需8步！

南瓜湯做法｜今年（2026年）的萬聖節就在10月31日。不少人都會做些南瓜的菜式來應應節，西方人除了做甜品外，更常做的是南瓜湯。地獄廚神Gordon Ramsay曾跟兩個女兒在節目上示範超經典的「野菌南瓜湯」食譜，這個湯在全球至少有幾百萬人熱捧，更有「史上最美味南瓜湯」的美譽。此外，他亦將整個南瓜物盡其用，丁點沒有浪費，以下就分享令南瓜湯幼滑香濃的8大秘訣。



Gordon Ramsay教獨門野菌南瓜湯，香甜幼滑只需8步！（Gordon Ramsay@YouTube）

南瓜湯做法｜Gordon Ramsay教史上最美味南瓜湯

天氣微涼，來一碗南瓜湯感覺暖笠笠，可說是一大Comfort food。用南瓜煲中湯跟西湯是完全兩碼子的事，西式南瓜湯一般都比較稠身、呷得出啖啖南瓜肉，一般喝完都很飽肚。Gordon Ramsay就曾在節目中示範「史上最美味南瓜湯」的做法，讓人垂涎欲滴。

平時在節目中，Gordon Ramsay火爆罵人的一面大家見得多，但他對住兩個女兒Holly和Matilda（小名Tily）卻立即慈父上身，教她們如何挑選南瓜，並合力炮製南瓜湯。這段舊片中的Tily看來年紀仍很小，不過對入廚展現出濃厚的興趣，難怪現時18歲的她，已經推出自己的食譜著作，隨時接棒父親做廚神。

請按下圖睇Gordon Ramsay做南瓜湯的材料、步驟和心得：

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材料：

法國南瓜

野菌（可用蘑菇或大啡菇代替）

大蒜

洋葱粒

巴馬臣芝士（切碎或片）



調料：

鹽

黑椒

新鮮迷迭香

豆蔻

橄欖油

牛油

忌廉

煮過火腿的水（或清水）



南瓜湯做法

1. 先把南瓜打橫切成兩半，挖走南瓜籽，去籽後可在南瓜上𠝹格紋，令它更易焗熟透，並更入味。

2. 用鹽、黑椒、大量迷迭香調味，將大蒜同樣打橫切開兩半，可用蒜在南瓜的邊位擦一下，讓它更香，其餘的蒜則放入南瓜裡。

3. 加大量橄欖油，放入焗爐，大約焗45至60分鐘便可， 烤南瓜出爐後，取走調味料，並用鐵匙把南瓜肉都刮出來備用。

4. 將鍋燒熱下橄欖油，爆香洋葱粒以及烤過的大蒜，加點豆蔻，還有主角南瓜， 可刨出巴馬臣芝士碎，加到裡面去。

5. 接著，加入煮過火腿的水煮10分鐘（用清水都可以），煮湯的過程中，也要加入秘密武器——忌廉，使湯更香滑。

6. 等湯滾起的同時，可以將不同品種的野菌撕開，用熱鑊炒，這些野菌不常見，可以用蘑菇或大啡菇等代替，炒菇時加些牛油也無妨。

7 把炒好的野菌放在碗中間，並刨出巴馬臣芝士片，置於野菌上，既可裝飾，又能調味。

8. 最後煮好的湯再放入攪拌機，半滿已足夠，可加入一小塊牛油，讓它更滑，攪拌時間可根據自己喜歡的幼滑度調整，攪拌後將湯倒到碗中，便大功告成。

不失敗秘訣

~冬季的法國南瓜帶有堅果的甜香，很適合煮湯、咖喱或南瓜卷等。

~成熟的南瓜，敲打起來像鼓聲，當你用姆指按壓底部的根，它偏向軟身的。

~為防南瓜籽黏住雙手，可在旁邊放一盆水，輕鬆甩掉南瓜籽。挖出來後別急著丟，瀝乾水分並灑上調味，烘焗後將成為可口香脆的瓜籽小食。



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此外，如果大家想學其他南瓜湯的煮法，不妨參考以下食譜，用整個南瓜當湯碗，造型可愛又應節呢！

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資料來源：Gordon Ramsay

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

