健康湯水食譜｜南瓜洋蔥大蒜湯增免疫力　消積化滯解毒2類人慎服

Ormicon肆虐香港，坊間不少中醫專家分享若不幸染疫的對應方法，或是增強抵抗力抵禦病毒入侵的湯水茶飲等。春季天氣時冷時暖，容易引起感冒，飲用「南瓜洋蔥大蒜湯」也有清熱解毒之效，加配健脾食材生薑和紅蘿蔔，提升抵抗力又去濕。
洋蔥大蒜疏洩肝氣
春天的天氣本來就容易令人作病，加上疫情關係，更需要好好保護自己。黃帝內經云︰「正氣內存，邪不可干。」正氣可以理解為身體的免疫力，這是與生俱來的，提高自身正氣，自然減低受邪氣感染的機會，當身體運作正常，正氣就足。不止提升正氣，春天潮濕的天氣令濕重增加，伴隨肝氣升發，容易引致急躁，故此不宜多吃燥的食物，建議可多吃洋蔥、大蒜等升溫食物有助肝氣疏洩。
南瓜洋蔥大蒜湯味道有如蔬菜湯般，個人建議選用日本產的南瓜和洋蔥能令湯水的甜味大提升，即使不加鹽也不覺得淡味。洋蔥含有豐富的膳食纖維，可促進排便，預防春寒；大蒜溫中健胃，消食理氣；紅蘿蔔健脾、化滯；南瓜補中益氣、清熱解毒。
南瓜洋蔥大蒜湯有消積化滯，清熱解毒的功效。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
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南瓜洋蔥大蒜湯（煲／Boil）
4人分量 1級難度 1.5小時
材料：
洋蔥3個
大蒜1個
南瓜1/4個
紅蘿蔔1條
腰果40克
薑片5-6片
紅棗6粒
瑤柱4粒
水2公升
鹽 適量
做法：
1. 瑤柱用清水浸至軟身，保留浸瑤柱水。
2. 南瓜、紅蘿蔔切件；大蒜去衣拍扁。
3. 洋蔥去皮，以「米」字型切到底，但不要切斷。
4. 除瑤柱外，放入所有材料，大火煮至水滾。
5. 大火煲10分鐘，轉中小火煲45分鐘。
6. 加入瑤柱及浸瑤柱水煲15分鐘，加鹽調味即成。
不失敗秘訣：
* 建議使用日本洋蔥及南瓜，湯水味道更甜。
* 瑤柱用作提味，可按自己喜好加或減。
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