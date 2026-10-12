切南瓜貼士｜日主婦4步輕鬆破瓜法！免加熱免死力！糖尿病可吃嗎?

切南瓜貼士｜南瓜功效｜南瓜又大又圓，外皮堅硬無比，即使刀再鋒利，切的時候，亦非常難切，稍微把握不好極易切傷手。日本主婦分享1招，快捷切南瓜，又慳力、方便。另外，大家又知不知中國南瓜與日本南瓜有什麼分別？想控糖吃哪種？



南瓜又大又圓，外皮堅硬無比，即使刀再鋒利，切的時候，亦非常難切，稍微把握不好極易切傷手。（Kerde Severin@Unsplash）

切南瓜貼士｜日本主婦教4步切南瓜 無需蠻力

一位經營有機農場的日本媽媽「かりん」在Instagram上拍片分享，只要簡單4步，即使是再堅硬的南瓜，都能輕鬆切開，無需蠻力。影片一出已有逾25萬次瀏覽，不少網民都大讚「學到了，再也不用花光全身力氣了」。

按圖看切南瓜步驟：

做法：

1. 在南瓜的根部，分別用刀切出一個五邊形的切口。

2. 再在南瓜的底部，同樣切出一個五邊形的切口。

3. 用刀將南瓜頂部與底部五邊形上下兩個角上的切口連接起來。

4. 這樣做南瓜便會「啪」一聲自動裂開，完全不需要蠻力就能輕鬆切開。



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切南瓜貼士｜記者實測3分鐘輕鬆切 切前多1步

「かりん」特別提醒，切的時候最好用手輕輕敲打刀柄頂部，讓刀順著力道慢慢切入，千萬不要用蠻力。另外，砧板一定要放平並做好防滑，避免打滑弄傷手。雖然這個方法很實用，但還是要花點力氣。如果想偷懶、更輕鬆一點，不妨試試「01教煮」記者，早前實測過的方法，只需將南瓜稍微加熱下，便可以輕易「對付」。

按圖看切南瓜省力方法：

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做法：

1. 準備一鍋水。謹記留意水的分量，避免因水太多而放入南瓜後溢瀉。

2. 水滾後熄火。

3. 慢慢放入整個南瓜，小心熱水溢瀉。加蓋，浸泡整個南瓜約3分鐘。

4. 將南瓜撈出，浸泡凍水助降溫。

5. 用廚房紙或布把表面的水抺乾，便可以開始下刀切南瓜。



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南瓜品種｜中國南瓜VS日本南瓜 想控糖吃哪種？

廣義上的南瓜，是南瓜屬植物的統稱，這是一個龐大的家族，約有20多個品種，例如：中國南瓜、東昇南瓜以及日本南瓜等。不過講到最常見的便是日本南瓜、中國南瓜。

有趣的是，日本南瓜是「筍瓜」，因起源於寒冷地區（例如美洲安第斯山脈附近），所以耐寒性更好，果糖含量就更高，吃起來口感像板栗，粉糯香甜。而中國南瓜，分長筒型、扁圓形，味道雖甜但水分含量較高。兩者之間想控糖、減肥最好吃哪種？

中國南瓜與日本南瓜的分別 中國南瓜 日本南瓜 外表形狀 個頭較大，多為長筒形或扁圓形，表皮為黃褐色或橙黃色，帶有白色斑紋。 呈扁球形，表皮多為深綠色帶淺綠條紋，且凹槽較深。 口感特點 水分充足、質地軟綿、碳水含量低。 粉糯香甜，口感像板栗，甜度高，碳水含量較高。 適合人群 需要控糖的人 減脂時可用來代替主食 吃法 適合煮粥、燉肉、煮湯 適合整個蒸熟直接吃或烘烤

想控糖就揀中國老南瓜，若想用南瓜代替主食，首選日本南瓜，不過，糖尿病患者要嚴格控制份量，千萬不能吃太多。

南瓜功效｜南瓜吃多身體變黃 宜吃多少？

南瓜富含β-胡蘿蔔素，有助保護眼睛、提升免疫力、抗發炎。但要注意不要短時間內吃太多，否則會變「小黃人」。因為身體來不及代謝，它就會沉積在皮膚角質層，導致手掌、腳掌發黃。不過亦無需擔心，並不會損傷身體，只要暫停或減少吃，幾個星期後皮膚就會慢慢恢復正常。胡蘿蔔、柑橘吃多了，也會有同樣的效果。那麼宜吃多少？對於一般成年人來說，每日吃100至200克的南瓜便可（即半碗到1碗），若果是糖尿病患者，每次不超過200克，避免過量。

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參考資料：《科普中國》、廣東省疾病預防控制中心