揀南瓜貼士｜南瓜鬆軟綿密要點揀？主廚3招保證鮮甜 瓜蒂要爆開？

南瓜在菜市場幾乎一年四季都買得到，不同品種輪流上場，有圓的、有長的，外皮顏色有綠到發黑的，也有鮮艷橘色，還有紋路的。都說吃南瓜對身體好，到底該怎麼挑才能挑到鬆綿又香甜的好瓜呢？



台灣知名主廚溫國智表示，每個品種的眉角各不同，只要掌握幾個小訣竅，你也能成為挑瓜達人！

食用南瓜7大好處（按圖看清👇👇👇）

南瓜品種大比拼：東昇、栗子、台灣南瓜差在哪？

溫國智說，市面上常見的南瓜主要可以分為3種，口感與特色各有長處：

- 東昇南瓜：外型像籃球一樣圓潤，顏色是鮮豔的橘色。全台灣最大的東昇南瓜產地就在苗栗的造橋鄉，當地每年5月左右會舉辦盛大的南瓜節活動。

- 台灣南瓜：外型細長，像木瓜一樣，是台灣的本土品種。挑選時可以觀察外皮花紋，如果斑紋已轉為黃色，如同長了「老人斑」，代表南瓜已經熟成，甜度會更高。

- 栗子南瓜：外皮是深綠色，體型也偏圓。這種南瓜因為口感像栗子般鬆軟而得名，是許多家庭料理中的常見食材。



各種南瓜樣貌。（Facebook@台東好農）

口感大不同！鬆綿VS.綿密，你愛哪一味？

想知道南瓜煮起來的口感會是鬆綿還是綿密，溫國智指出，關鍵就在於「含水量」的高低。

- 含水量較低的品種：像是東昇南瓜和栗子南瓜，吃起來的口感會像馬鈴薯一樣「鬆綿」，適合做成南瓜泥或烘烤。

- 含水量相對較高：台灣南瓜口感在剛成熟時較脆口，存放一段時間後，口感會轉為「綿密」。想吃綿密口感，要選擇外皮斑紋轉黃、較為熟成的；若外皮仍偏綠，口感則會比較清脆。



按圖看常見的南瓜品種及相應的烹調方法👇👇👇：

挑選南瓜3大訣竅 保證不踩雷

除了品種不同各有適合的烹煮方式，溫國智也分享了挑選所有南瓜都適用的3個通用訣竅，讓你買瓜不再靠運氣：

1. 看瓜蒂：南瓜的蒂頭要呈現稍微「爆開」的狀態，看起來有點乾乾的、木質化，這表示南瓜已經完全成熟，風味與甜度都達到了最佳狀態。

2. 手感重量：兩顆大小差不多的南瓜，用手掂掂看，要選擇感覺比較重、比較沉的那一顆。這代表南瓜的果肉飽滿紮實、水分充足，也就是俗稱的「實胖」，品質會更好。

3. 看外皮：台灣南瓜適用，選擇外皮花紋由綠轉黃的，吃起來會更甜、更綿密。



學會了這些南瓜小知識，下次去市場就能輕鬆挑選到情有獨鍾的南瓜，為家人的餐桌增添美味！

