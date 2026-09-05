南瓜籽功效｜穩血糖改善夜尿頻4好處　推薦2種吃法＋每日上限50克

瓜子是很多朋友愛吃的零食，聊天和看電視時隨手抓一把，香脆解饞。平時大家吃得最多的是葵花子、西瓜子，卻很少重視南瓜籽（南瓜子）。

本文審核專家：中國農業農村部食物與營養髮展研究所研究員李海燕



小小一把南瓜籽，內含4種獨有營養，既能平穩血糖、養護血管，還能緩解中老年男性夜裏頻繁起夜，孩子少量吃還能温和驅蟲，可惜大多數人吃法不對，白白浪費營養價值。經常吃南瓜籽具體有哪些好處？怎麼吃才正確？哪些人適合吃？又有哪些食用禁忌？今天咱們一次性說清楚！

南瓜籽好處（01製圖）

常吃南瓜籽有四大好處

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1. 温和驅蟲

每100克南瓜籽含有5克南瓜籽氨酸，這是葵花籽、西瓜籽都沒有的特有營養。日常少量給孩子吃一點，能温和驅蟲。

驅蟲食方：新鮮南瓜籽30～60克，研爛，加水、冰糖或用蜂蜜調勻，空腹頓服或煎湯內服，在醫生指導下使用。

2. 平穩血糖，穩住身體抵抗力

南瓜籽富含多糖，能減緩腸道吸收糖分的速度，對平穩血糖有輔助作用。同時可以激活免疫細胞活性，讓身體自身的防護狀態更穩定，幫我們守住身體基礎抵抗力。

3. 養護血管，減少血栓、心肌梗死風險

南瓜籽油脂品質很好，不飽和脂肪酸總量能達到90%以上。

油酸佔63%：幫助調理血脂，維護血管狀態；

亞油酸佔20%：降低體內膽固醇，減少心肌梗死發病風險；

亞麻酸佔7%：有助於減少血栓形成，平衡過量攝入亞油酸帶來的身體負擔。



4. 養護泌尿生殖系統，緩解頻繁起夜

鋅元素含量對比（每100克）：南瓜籽仁2.57毫克＞葵花籽仁0.5毫克＞西瓜籽仁0.39毫克。

中老年男性長期少量吃，能養護泌尿生殖系統，緩解夜裏頻繁起夜。

另外，每100克南瓜籽仁含有33克蛋白質，和西瓜籽仁差不多，遠高於葵花籽仁的19克，裏面含有完整的必需氨基酸，人體吸收效率能達到90%以上，日常補充營養性價比很高。

綜合來看，小孩、血糖和血脂偏高人群、中老年男性，平時都適合少量吃南瓜籽養生。

南瓜籽這樣吃簡單又營養

五香鹽焗南瓜籽

食材：新鮮南瓜籽、食鹽、香葉、八角、桂皮、陳皮、小茴香。

做法：

1. 南瓜籽取出來後清洗乾淨，然後徹底曬乾；

2. 食鹽搭配五種香料一起下鍋，全程小火慢慢煸炒；

3. 炒好放涼就能吃，炒完剩下的食鹽不用倒掉，還能反覆用來炒花生、蠶豆、各類瓜子。

南瓜籽拌絲瓜尖

南瓜籽拌絲瓜尖（CCTV截圖）

食材：嫩絲瓜尖、去皮南瓜籽、鹽、味精、香油、葱油、麻油、辣椒油。

做法：絲瓜尖焯水瀝乾，放入所有調料與南瓜籽仁拌勻即可食用，夏季吃清爽解暑。

吃南瓜籽牢記這4件事

1. 每日推薦食用量20～50克，別一次吃太多，過量會加重腸胃和身體代謝負擔；

2. 五香鹽焗南瓜籽鹽分高，有高血壓的朋友儘量選原味南瓜籽；

3. 容易上火、胃熱的人，不要天天連續吃，隔幾天吃一次更合適；

4. 南瓜籽僅作為日常膳食調養食材，不能替代藥物治療。患有慢性病的朋友請遵從醫囑，切勿擅自停藥。

南瓜籽養生行動指南

1. 常吃南瓜籽的好處：

①日常少量給孩子食用，能温和驅蟲；

②南瓜籽多糖可減緩腸道吸收糖分的速度，有助於平穩血糖，穩定自身抵抗力；

③富含優質不飽和脂肪酸，調理血脂、保護血管、減少血栓風險；

④鋅元素含量充足，適合中老年男性，幫助緩解夜裏頻繁起夜。

2. 推薦2種簡單又營養的家常吃法：

五香鹽焗南瓜籽、南瓜籽拌絲瓜尖。

3. 南瓜籽每日推薦食用量為20～50克。

4. 食用小提示：

五香味南瓜籽含鹽高，高血壓人群優選原味；易上火人群間斷食用；僅作日常膳食調理，不可替代藥物。

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