黑心牛丸｜內媒揭牛丸冇牛肉雞頸製傷肝腎！7種食物高危＋選購3招

食物安全｜牛肉丸｜牛肉丸彈牙爽脆、滑而不韌，是打邊爐不可或缺的靈魂食材。然而你吃下肚的牛丸，可能連1克牛肉都無！早前有內媒揭發，多間食品公司專門將雞頸、雞骨等打成肉泥來製作牛肉丸、香腸等食品，極易損害健康。究竟我們該如何自保？教3招避免，認準配料表。



黑心牛丸｜牛肉丸無牛肉 全是雞頸肉泥製成！

據山東電視台《閃電新聞》的記者暗訪調查發現，河南漯河、安陽、鶴壁等多間食品公司專門收購雞頸、雞骨架等殘渣，加工成肉泥後賣給下游的食品公司（即負責銷售的公司），用來製作香腸、肉丸以及水餃等食品。其中更有工廠每日生產至少30噸肉泥，並以每噸約3,800元（人民幣）的超低價出售。

調查畫面顯示，工廠環境極其惡劣、不但惡臭熏天、還有蒼蠅亂飛。記者查詢官方平台發現，多家肉泥工廠未取得合法食品生產許可證，屬於無證經營，負責人更直言「從來無人要求過辦證」。更驚人的是，還有工作人員透露，市面上的「撒尿牛肉丸」根本沒有牛肉，全是雞頸肉泥製成，而牛肉風味則全靠「牛肉膏香精」調配而成。最後，廠商還會在配料表上標「雞肉」等含糊字眼來掩飾，誤導消費者。

工廠環境極其惡劣、不但惡臭熏天、還有蒼蠅亂飛。（《閃電新聞》影片截圖）

食物安全｜骨泥恐含毒素 7食物高危

食品安全專家指出，這類肉泥被稱為「機械分離肉」（Mechanically Separated Meat, MSM），簡單來說，就是將家畜或家禽骨頭上殘留的肉，放入機器中強力擠壓成肉泥。在國際上屬於合法的工業原料，成本較低廉，因此，平價的香腸、午餐肉、魚蛋、水餃、肉包、小籠包、澱粉腸等均屬於高危食物，平時最好少吃帶餡的食品！美國農業部（USDA）亦規定不得在配料表上標示為「肉類」，必須寫明是「機械分離禽肉」。

香腸、午餐肉、魚蛋、水餃、肉包、小籠包、澱粉腸等均屬於含有骨泥的高危食物，平時最好少吃帶餡的食品！(資料圖片)

雞頸皮下聚集較多胸腺與淋巴集結

雖然合法，但都不建議吃。因為雞頸皮下聚集較多胸腺與淋巴集結。若是病雞或養殖環境惡劣，這些腺體就容易積存代謝毒素。此外，這通常也是打藥劑或疫苗的部位，易有藥物殘留，恐傷肝腎，通常不建議食用。若在加工的過程中，缺乏嚴格的衛生監管，將會帶來巨大的食物安全隱患。雞營養｜專家警告雞4部位超毒！1種痛風患者勿吃！健康吃雞5貼士

雞頸皮下聚集了大量的淋巴結與胸腺，若是病雞或養殖環境惡劣，這些腺體就容易積存代謝毒素。（AI生成圖片）

食物安全｜選購3貼士 留意配料表

天氣逐漸變冷，又到了打邊爐的季節，而各式各樣的肉丸更是必吃的靈魂食材。面對市場上琳琅滿目的產品，我們究竟該如何挑選？據《新華網》的報導，大家不妨參考以下3個選購貼士。

肉丸選購貼士【1】看包裝與來源

優先選擇正規渠道銷售的預包裝產品。避免購買零散手工製作或裸露銷售的肉丸，以確保食品安全。

肉丸選購貼士【2】看含肉量標準

認清包裝上的執行標準，優選含肉量高的製品。

~執行SB/T10610標准：特級肉丸含肉量≥65%、優級≥55%、普通級 ≥45%。

~執行SB/T10379標准：速凍肉丸中，雞肉或豬肉的含量≥10%，牛、羊或其他肉類≥8%。



執行SB/T10379標准：速凍肉丸中，雞肉或豬肉的含量≥10%，牛、羊或其他肉類≥8%。（49688011048@小紅書）

肉丸選購貼士【3】留意潮汕牛肉丸

若果是正宗的潮汕牛肉丸，牛肉含量必須超過90%。

若果是正宗的潮汕牛肉丸，牛肉含量必須超過90%。（948661258@小紅書）

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

