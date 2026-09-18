八角功效｜主婦煮牛肉驚見莽草恐致命！5招分辨真假八角+數角量？

八角功效｜八角（英文：star anise），又稱八角茴香，是滷水香料必備材料，不僅能去腥增香，更可增進食慾、治腎寒腰痛。不過，用錯八角分分鐘會致命！近日就有一名女士在煮紅燒牛肉時，誤將外表與八角極為相似的「莽草」放入鍋煮。莽草含有毒素，會損害神經系統。究竟該如何分辨？靠數有幾多隻角就得？



八角（英文：star anise），又稱八角茴香，是最常見的滷水香料之一，能去腥增香、治腎寒腰痛。（網上圖片）

八角功效｜婦誤用假八角莽草煮牛肉

據《羊城晚報》報道，近日浙江的黃女士在家煮紅燒牛肉時，孩子好奇問為什麼「八角」叫八角。家中的AI音箱就答「一般有8隻角」。但孩子一數，發現鍋裡的八角竟然有13隻角。黃女士連忙向專業人士求證，確認了這塊「有13角的香料」正是含有劇毒的「莽草」。嚇得她當場倒掉整鍋牛肉。事後黃女士回到購買八角的超市檢查，發現其餘都是正常八角，於是猜測只是不小心混進去的。

八角功效｜假八角——莽草是什麼？有毒恐致命

莽草俗稱「野八角」或「假八角」，屬於八角茴香科，與八角是同科同屬的「親戚」，長得極為相似。據台灣農業知識入口網的資料顯示，莽草含有神經毒素（如莽草毒素），會刺激消化道，並損害神經系統。少量誤食會引發頭暈、噁心、嘔吐以及腹痛和腹瀉。若過量食用，可致食物中毒。

食物中毒（神經毒素）症狀：

～四肢抽搐

～口吐白沫

～心臟衰竭

～嚴重可致命



5招分辨真假八角

如何分辨八角和莽草 八角 莽草 角的數量 通常7至10個角，其中8個角最常見 一般11至14個角，以13 個最常見。 角尖形狀 尖端圓鈍、平直 尖端細長且向後彎曲（如鷹鈎） 氣味 香味濃郁 氣味極淡 顏色 紅棕色或深褐色 顏色淺淡，多為土黃色或黃褐色 果實 果實飽滿、果瓣自然張開露出種子 果瓣通常緊閉不張開，果實瘦小乾癟

八角功效｜治腰痛抗菌3功效

假八角有毒甚至可致死，真八角就好處多多。它不只是普通的香料，註冊中醫師梁楚凝表示，八角特別適合肝胃寒盛或關節冷痛人士服用。但陰虛火旺或內熱熾盛者就不宜多吃。因會加劇口燥咽乾，顴紅盜汗，舌紅少苔等徵狀。八角功效｜治腎寒腰痛4功效 最夾唔只花椒！配2食材健脾化痰去濕

八角功效【1】治腎寒腰痛

八角歸肝、腎、脾、胃經，味辛性溫，能溫陽散寒、理氣止痛。主治療寒嘔逆，寒疝腹痛，腎寒腰痛，乾濕腳氣等症狀。

八角功效【2】抗菌抗氧化

八角含有揮發油、莽草酸和黃酮類等成分，能抑制細菌（如大腸桿菌）。同時，還能清除體內的自由基，幫助抗氧化。

八角功效【3】改善消化不良

八角中的茴香油能緩解胃腸痙攣、改善消化不良。適合在秋冬季節易腹脹、脾胃虛弱的人。

八角最佳3配搭

八角通常比較少單獨吃，很多時候都是配搭其他食材一起，發揮出不同的功效。

八角配搭【1】配陳皮：理氣和胃

八角配搭陳皮，具有驅寒理氣和調理腸胃的功效，適合因為受涼而胃痛、或者胃口變差、腹脹的人。

八角配搭陳皮，具有驅寒理氣和調理腸胃的功效，適合因為受涼而胃痛、或者胃口變差、腹脹的人。（網上圖片）

八角配搭【2】配小茴香：溫腎散寒

八角與小茴香皆屬於辛溫的香料，有溫腎散寒的功效，適合體質虛寒、容易手腳冰冷的人。

八角與小茴香皆屬於辛溫的香料，有溫腎散寒的功效，適合體質虛寒、容易手腳冰冷的人。

八角配搭【3】配花椒：健胃除濕

八角配花椒，有溫胃暖肝作用，同時有健胃除濕，止癢去腥的功效。

（magnific）

參考資料：人民日報健康客戶端、上海市衛生健康委員會