健康飲食｜醫生公開雪櫃常備4類食物　便宜又營養雞蛋豆腐上榜

台灣內分泌專科醫師蔡明劼分享日常飲食秘訣，公開自家冰箱常備的四類食物，包括牛奶與乳酪、水煮蛋與茶葉蛋、豆腐及無糖豆漿，強調健康飲食不必複雜，透過平價、方便且營養豐富的食物選擇，也能補充蛋白質、維持腸道與心血管健康。

蔡明劼在Facebook專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」表示，許多人好奇他的冰箱裡放了哪些食物，其實日常飲食選擇並不困難，四類便宜又方便的食品就是家中常備品。

第一類是牛奶與乳酪

牛奶含有豐富的鈣質及蛋白質，有助維持骨骼與肌肉健康；乳酪則能補充營養，若選擇含有活菌的產品，也有助維持腸道健康。蔡明劼建議挑選無加糖的原味產品，避免額外攝取糖分。

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第二類是水煮蛋與茶葉蛋

蛋類不僅方便、便宜，也含有優質蛋白質及多種維生素、礦物質。不過，蔡明劼提醒，有高膽固醇家族史的民眾應留意自身血脂狀況，不應認為雞蛋吃得越多越好，每天攝取量應限制在一至兩顆。

第三類是豆腐

蔡明劼指出，豆腐是優質植物性蛋白質來源，本身不含膽固醇。以豆製品取代部分紅肉或富含飽和脂肪的食物，對心血管健康具有益處。

第四類是無糖豆漿

無糖豆漿富含植物性蛋白質，也能避免額外攝取添加糖，適合納入增肌減脂期間的日常飲食。

蔡明劼透過分享冰箱常備食物清單，強調健康飲食不必仰賴複雜的營養計畫，從平價、容易取得且營養豐富的食物著手，就能在日常生活中逐步建立健康飲食習慣。

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