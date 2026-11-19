山藥功效｜山藥（英文：Chinese yam）潤肺、健脾、補腎，是中醫常用的滋補藥材之一，最啱冬天吃。不過，走進街市，面對粗細不一、品種各異的山藥，究竟要點揀？粗的還是幼的好？



山藥潤肺、健脾、補腎，是中醫常用的滋補藥材之一，最啱冬天吃。（AI生成圖片）

山藥功效｜日本廚師教4招揀靚山藥 粗或幼好？

如今已步入冬季，氣溫開始轉涼，正是吃山藥溫補脾胃、滋陰潤燥的好時機。不過你平時揀山藥時會點揀？日本廚師教4招揀靚山藥。

揀山藥方法【1】愈粗愈好

據日本媒體《Yahoo》報道，廚師「帕普醬」（パプちゃん）表示，山藥愈粗愈好！因為粗身的山藥比較容易去皮，本身帶有的藥材味較少，特別適合生吃，可磨碎後用來做日式山藥泥（Tororo）。除了看粗細外，挑選時亦要注意以下3點。

揀山藥方法【2】看表面

外表夠堅固，表面幾乎沒有刮痕或者黑點的為佳。

揀山藥方法【3】看切面

若果是已經切開的山藥就要留意切面，最好選看起來顏色純白，無變色的。

若果是已經切開的山藥就要留意切面，最好選看起來顏色純白，無變色的。（AI生成圖片）

揀山藥方法【4】秤重量

揀山藥時，把它拿在手裡，感覺沉甸甸的就最好。

山藥功效｜淮山和山藥的區別？

在日常生活中，許多人常把「山藥」和「淮山」混為一談，但它們真的完全一樣嗎？事實上，我們平時用來煲湯的淮山屬於薯蕷屬植物，主要分為「鮮淮山」和「乾淮山」兩種。其中，鮮淮山又叫山藥，雖然叫法一樣，但都有明顯的分別。淮山功效｜淮山=山藥？降血壓通便去水腫7大好處 去皮防手痕3招

山藥vs淮山的區別 山藥 淮山 外形 頭大身細，比一般淮山大，表皮較為光滑，較少斑點。 體型相對勻稱細長，表皮有許多似鐵鏽的斑點。 質地 質地相對較鬆脆，較容易折斷。 質地比山藥更堅硬、更細膩，不易折斷。 手感 拿上手相對較輕 拿上手時較重，因此亦有「鐵棍淮山」之稱。

山藥功效｜健脾／補腎／降血壓等5功效

山藥自古以來就有「神仙之食」的美譽，它不僅是餐桌上的美味，更是公認的養生聖品。據廣東省中醫藥局的資料顯示，山藥性平，味甘，歸脾、肺、腎經，補脾胃，益肺腎。具有滋補、助消化等多種功效。

山藥功效【1】健脾養胃

中醫認為「甘入脾」，山藥味甘，能滋補脾胃。此外，山藥富含黏質多醣（Mucilage）與黏蛋白，進入胃腸後，會形成一層保護膜，促進胃黏膜的修復。

山藥功效【2】固腎益精

《本草綱目》記載，「薯蕷，入手足太陰二經，兼入少陰。能益腎氣，健脾胃，止泄痢，化痰涎，潤皮毛。」，山藥就是薯蕷的塊莖，有補益腎氣的功效，可用於治療因腎虛而引起的遺精、小便頻繁等症狀。

山藥性平，味甘，歸脾、肺、腎經，補脾胃，益肺腎。（資料圖片）

山藥功效【3】穩血糖

山藥的黏液能包裹住其他食物中的糖分，並在腸道黏膜表面形成一道然屏障，有效延緩餐後血糖的上升。

山藥功效【4】降血壓

山藥富含鉀離子，有助補鉀排鈉，能維護心血管健康，，降低高血壓等心血管疾病的風險，不過有腎臟疾病的患者，必須注意攝取量。山藥營養｜抗炎降血壓3功效 含雌激素助長瘤？醫師解迷2類人不宜

山藥功效【5】抗炎

一項發表於國際知名藥理學期刊《Inflammopharmacology》的研究指出，山藥中的薯蕷皂苷（Diosgenin）是強效的天然抑制劑，能從根本上抑制體內的發炎反應。

山藥禁忌｜每日宜吃多少？4類人慎食

山藥功效多多，營養豐富，一般人每日吃100至150克（約半碗左右）便可。但並非人人都啱，以下4類人不宜多吃，反加重腸胃負擔。

~腎臟病患者

~糖尿病患者

~便秘、嚴重消化不良者

~體內濕熱重、易上火的人



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本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

