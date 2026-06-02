山藥功效｜護胃助減肥削皮手痕怎辦？專家2招快速紓緩+挑選3方法

山藥不只是養生好食材，還有不少有趣的故事！像是女媧補天用黃土造人，還用山藥來養人，或者呂洞賓用山藥煉丹延年益壽，都讓它成為健康象徵。山藥熱量低、纖維高，不但適合減肥，還能保護腸胃。不過，該怎麼挑選山藥、削皮時如何避免手癢、山藥能不能生吃？對此，台灣菜販廖炯程在Facebook上發文為大家解答。



廖炯程分享，山藥在中國傳統文化中具有深厚的象徵意義。相傳，女媧補天時使用黃土捏造人類，接著用隨手刨出的塊根山藥餵養。另外，著名的道教人物呂洞賓，也將山藥與人參、熟地等中藥材混合，用於煉丹延年益壽，這一典故至今仍深植於民間。

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山藥養胃熱量又低

廖炯程說明，儘管外觀看似澱粉含量高，山藥實際上是減肥的理想食材。每碗山藥的熱量約為白飯的一半，而其碳水化合物含量僅為1/4。山藥還富含可溶性膳食纖維，能吸水膨脹，增強飽足感，從而幫助控制食量。其黏稠的醣蛋白成分，有助於保護胃部黏膜，因此日本人常食用生山藥以促進腸胃健康。

削山藥怎麼避免手癢？

廖炯程提出解法，「買回家後的處裡也要特別注意，它跟芋頭有一樣的問題，削外皮時很容易引發過敏，所以建議一定要戴手套削皮，削完皮後，要過活水沖洗一下，把表面的黏液先沖調來減少發癢，順便泡在水裡，減少接觸空氣時的氧化。」

削完山藥手癢怎麼辦

廖炯程表示，「大量的沖水是第一直覺的反應，但是可以加冰塊來做冰鎮消炎效果更好，或是兌點鹽水也可以減緩發癢。」

如何挑選新鮮的山藥？

廖炯程教學3大原則：

1. 挑選筆直的，根鬚少越好

2. 拿起來要比看起來的重，越紮實越好

3. 表面不要有發黑，坑洞，濕爛



山藥可以生吃嗎？

廖炯程提到，過去他曾做過日本節目的生山藥蓋飯，口感比秋葵更濃稠會牽絲，不過沒什麼味道，還加了醬油提味。不過，廖炯程提醒，「還有一種紫山藥（紅薯山藥），外觀上很好辨識，唯一有紫色的塊根就是了，它也是唯一不可生食的山藥，外面常看到的紅薯餅就是用紫山藥做的。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：削山藥怎麼避免手癢？處理時戴手套還不夠！菜販教1招有效解決】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

