檸檬好處｜抗菌護血管飲檸水切片榨汁都錯！1種飲法營養吸收多5倍

檸檬皮營養原來超豐富！檸檬含有豐富的維他命C，可促進代謝、助消化、抗氧化等，不少人更視檸檬水為「養生減肥聖品」，會在水中加入鮮榨檸檬汁來喝，但原來這樣並不能真正吸收到檸檬豐富的營養素！究竟檸檬水應該如何喝才對？檸檬皮又有甚麼營養？



檸檬榨汁只可吸收1/5營養素 白色內皮營養原來超豐富！

檸檬結構大致分為檸檬皮（Peel）、白色內層（Pith）、檸檬果肉（Pulp）、檸檬種子（Seed）。由於檸檬果肉含有豐富維他命C，不少人會將檸檬果肉榨汁後，將外皮及檸檬籽丟掉。不過，美國營養師Dr. Eric Berg就在其YouTube平台的影片「Amazing Benefits of Eating WHOLE Lemons - Peel, White Part and Seeds」中指出，將檸檬果肉榨汁後加水稀釋飲用，實際上只得到整顆檸檬1/5的營養素。

Dr Eric Berg 在YouTube上分享檸檬皮的好處。（圖片來源：影片截圖）

他提到，檸檬皮及其白色內層內含有大量維他命P，能夠保持血管彈性及滲透性。維他命P亦稱為生物性類黃酮，與維他命C共同存在，一般可在柑橘類水果中的果皮及種籽中找到，能夠幫助改善血管及微血管的強韌度、改善心血管疾病、降血糖等。最重要是能夠加強維他命C的功效，使維他命C在體內發揮較久的作用。因此如果一同吸收檸檬皮及白色內層，維他命C、P便能夠達到互補增強效果。

檸檬皮3大好處 抗菌功效比抗生素更好！

此外，Dr. Eric Berg亦表示，檸檬皮中含有的天然化學物質能夠增加乙酰膽鹼，有助於改善阿茲海默症、改善神經退化。檸檬皮中的檸檬酸烯及檸檬苦素亦能夠增加肝臟中的解毒酵素，有助肝臟解毒。他還指出檸檬皮有助抑菌，抗菌能力甚至比抗生素更有效！

1個檸檬維他命C佔每日建議攝取量一半 檸檬連皮榨汁有咩要注意？

根據美國農業部（ United States Department of Agriculture, USDA ）的建議，一個成人維他命C每日建議攝取量為65至90毫克，而一整個檸檬則含有近45毫克的維他命C，相等於每日建議攝取量的一半，是攝取維他命C的絕佳選擇。

Dr. Eric Berg則在影片中指出，雖然檸檬含有豐富的維他命C，但在市面上銷售的罐裝檸檬汁經過加熱處理後（巴斯德消毒法），內裡的維他命C會大量流失，若廠商沒有額外添加維他命C，市面上的罐裝檸檬汁其實並不能有效補充維他命C。

他則建議人們可以盡量選擇新鮮的檸檬汁，或者可以自己在家DIY檸檬水。如果要飲用檸檬水，可將整個檸檬（連同外皮、白色內層及檸檬種籽）放入攪拌機攪拌，容易胃部不適的人則可以先去掉檸檬種籽才放入攪拌機，然後加入飲用水一起攪拌約30至45秒，待果汁呈白色便可飲用。惟須注意最好選擇有機檸檬，避免誤食果皮上殘留的農藥。