痛風飲食禁忌｜日喝含糖飲料增痛風85％！6類食物要戒 忌減肥過快

痛風飲食｜ 痛風（Gout）患病率於過去十年持續上升，是本港常見的風濕科病症。不少人都知道痛風患者不能吃海鮮，除了海鮮以外，連豆漿、豆腐都是痛風高危飲品及食物之一！究竟痛風有甚麼飲食禁忌？如何可以避免患上痛風？



痛風高危人士

痛風是由持續高尿酸血症（即血液中含過多尿酸）所引致，最常見的炎症性關節炎。美國國家關節炎肌肉骨骼和皮膚疾病研究所指出，痛風常見於中年男性，女性在絕經之前通常不會發生痛風，而年輕人患上痛風相對罕見，若不幸患上，病情通常會較為嚴重。

痛風症狀

痛風最常見的症狀是突發性的受累關節（如腳趾公）疼痛，關節可能感覺腫脹、發紅、發熱和僵硬，而且劇痛難忍，痛症通常會在一至兩星期內好轉。已有部分患者會頻繁發作或數年才發作一次。

痛風最常見位置是腳趾公，膝關節、手指及手肘。（圖片來源：Unsplash）

痛風成因

患上痛風成因有很多，遺傳、年齡、肥胖症、高血壓和慢性腎病等疾病都會增加罹患痛風的風險，亦可能是因為進食過多「高嘌呤食物」。嘌呤是尿酸生成的源頭，若生成過多會分解成尿酸鹽，可能導致尿酸在關節等身體組織中堆積而引發疼痛，亦即「痛風」。

痛風6大飲食禁忌 豆漿、豆腐都唔食得

痛風患者通常都有很多「飲食禁忌」，在網上很常看到有網友分享自己大吃海鮮的經驗，有人更會自嘲蟹黃撈飯為「痛風飯」、海鮮盛宴為「痛風之旅」等。不過事實上，除了蝦、蟹、貝等帶殼海鮮外，部分魚類、肉類及蔬菜原來也屬於高嘌呤食物，進食過多也可能引發痛風！

痛風飲食禁忌：

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要治療痛風除了靠藥物外，亦應避免進食「高嘌呤食物」，才可有效避免痛風復發。香港科研就列出了6大類高嘌呤食物，包括部分肉類、海產、臟類、豆類、部分蔬菜水果類以及長時間熬煮的肉湯、牛肉汁、雞精等食物。

不少港人鍾愛豆漿、豆腐等「豆類或豆製品」，原來同樣是痛風禁忌食物之一！豆製品富含蛋白質，還有鈣、鎂、鉀等豐富營養素，但其實黃豆屬於高嘌呤食物，雖然黃豆在經過加工後會令嘌呤值降低，但對於經常痛風的患者而言亦不宜多吃。

含糖飲料內含果糖 易加速嘌呤合成提高痛風風險

除了高嘌呤食物會增加痛風風險外，「含糖飲料」也是痛風者的禁忌飲食之一。英國醫學期刊（BMJ）曾進行研究，跟一個月喝不到一次含糖飲料的人比起來，每周攝取5-6份含糖飲料，會提高29%的痛風機率，每天攝取1份提高49%，每天喝2份以上含糖飲料的人，罹患痛風的機率將提高近85%。

衛生署亦有資料指出，即使飲料本身的嘌呤含量很低，但是其含有的果糖在體內代謝後，會釋出嘌呤和助長尿酸產生，增加尿酸結晶堆積引發痛風的風險。衛生署研究指出果糖攝取會增加痛風風險62%，與每月飲用少於1份加糖汽水的人士相比，每日飲用1份加糖汽水的男士和女士患上痛風的風險分別增加 45% 和 74%。

預防痛風5大方法 避免短時間快速減肥

要避免痛風，除了要按醫生處方服用藥物、均衡飲食、避免飲酒和果糖含量高的飲品外，亦要補充足夠水分、以促進排泄尿酸。衛生署則建議成年人應每日喝6至8杯流質飲料，以清水為佳。

另外，衛生署亦建議市民要維持體重適中，對過重或肥胖的人士來說， 減肥可降低體內的尿酸水平，但要注意避免短時間快速減肥，此舉可令尿酸水平臨時升高，應以「循序漸進」的方式進行。