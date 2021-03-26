降血壓｜中醫推薦降血壓五物湯　清熱平肝番茄洋葱5種蔬菜不可少

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-26 21:17

高血壓又名「隱形殺手」，因為它的確能殺人於無形，許多患者都是出現併發症後才得知自己患病。因此，坊間出現不少降血壓食療，有台灣中醫師也在其著作中推薦讀者煲「降壓五物湯」來降血壓，究竟「五物」包括哪些材料？它們又為什麼有助降血壓？ 攝影：鄧穎琪

台灣中醫師洪敦耕多年前曾推出書籍《高血壓自我調理》，書中提到不少適宜高血壓患者食用的藥材或食品，如：杜仲、決明子、粟米鬚、夏枯草及桑寄生等，但這些藥材較難直接入口，因此洪醫師在書中推薦了另一種「五物降壓湯」，採用的都是常見食材。筆者也試著煲來喝，味道跟一般蔬菜湯無異，蠻好喝。不過功效又如何？筆者訪問了註冊中醫師穎琳的意見，她認為這個湯具清熱平肝、利水利尿效，確實適合某類高血壓人士。

請按下圖睇「五物降壓湯」有哪些材料和如何煲：

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何謂高血壓？註冊中醫師邱穎琳指高血壓是西醫病名，而在中醫治療上，高血壓還分不同證型，必須辨證論治，才可判斷患者所患的是哪一種。上述提及的降壓五物湯，則具清熱平肝、利水利尿的作用，故此適合高血壓屬肝陽上亢人士，肝陽上亢的症狀包括：頭暈頭痛、面色紅潤、口苦口乾、失眠等。

請按下圖睇中醫師如何詳述這個湯的各種效用：

不過，若高血壓屬其他類型就要小心，尤其是氣陰兩虛的高血壓人士，建議先找中醫諮詢，方好煲這個湯。所謂「氣陰兩虛」，即是氣虛與陰虛，症狀包括：疲倦乏力、氣短冒汗、面色蒼白、口乾咽燥、食欲不振、失眠多夢等。

這個湯適合肝陽上亢類的高血壓患者飲用，症狀包括：頭暈頭痛、面色紅潤、口苦口乾、失眠等。

問到邱醫師可否推薦多些降血壓的食品、湯水，她表示：「這個很難說，因為高血壓有各種不同類型。」不過，從生活習慣上，她則有不少建議，例如：多做帶氧運動、控制體重、早睡早起、保持情緒穩定、戒煙酒等。至於飲食上，則宜挑選清淡而有營養的食物，忌濃味、少飲咖啡與茶等。

註冊中醫師邱穎琳就降血壓五物湯效用給予建議。（受訪者提供）

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