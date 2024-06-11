降血壓偏方｜紅菜頭汁/浸浴專家解構5大偏方　南瓜湯加1物最關鍵

高血壓困擾不少都市人，不但可引發多種心血管疾病，亦是「隱形殺手」之一，沒有明顯病徵，卻能殺人於無形。除了吃藥，坊間中亦流傳不少降血壓偏方，電視節目亦曾找來醫生及營養師等解釋偏方理論，全部有根有據，究竟怎樣做降血壓最有效？



降血壓5大偏方

降血壓偏方包括：蜜柑皮浸浴、紅菜頭汁、豆腐配青背魚、南瓜湯及腹式呼吸練習等，大家又猜得出哪款最有用嗎？早前無綫健康節目《X偏方：全民拆解II》便拆解了有關的偏方，實試了5個降血壓方法，並解釋其理論及成效。

降血壓偏方1：紅菜頭汁

紅菜頭一向以健康功效見稱，能護肝、抗氧化、降血壓等。若嫌自己榨汁太費時，可直接去果汁店買一杯即打紅菜頭汁便可。可是，若然未能接受紅菜頭的味道，不妨參考主持人建議的方法。

打一杯紅菜頭汁要用上2至3個紅菜頭。（《X偏方：全民拆解II》節目截圖）

請按下圖睇3款紅菜頭汁做法點評：

紅菜頭纖維多，水分少，節目中果汁店老闆表示，打一杯紅菜頭汁要用上2至3個紅菜頭。如果你怕飲原汁原味的紅菜頭汁，可以試試混和了其他水果的組合，如蘋果紅菜頭甘筍檸檬薑汁，由於果肉的纖維被抽走，口感較順喉易入口，也減少澀味。

第三款紅菜頭果汁，是紅菜頭果醋，除了紅菜頭外，還加入同具降血壓效用的果醋，功效更強，聞起來酸，但喝起來卻不會太嗆。老闆還透露，慢慢榨的果汁能保留較多的營養功效。

降血壓偏方2：南瓜湯

營養師劉惠汶解釋南瓜含豐富鉀質，有助身體排走多餘的鈉，改善高血壓問題。由於鉀質屬水溶性營養素，最好用蒸或焗的方式，比起烚或水煮，能減少營養流失。而當中的胡蘿蔔素屬於脂溶性營養素，因此烹調時加適量健康食油會更好。

南瓜與紅蘿蔔攪拌前，須先蒸15-20分鐘，確保軟身。（《X偏方：全民拆解II》節目截圖）

請按下圖睇南瓜湯的簡簡製作步驟和建議做法：

街市菜販建議，煲南瓜湯可用日本南瓜。

1. 先將南瓜、紅蘿蔔去皮與切粒，蒸15-20分鐘，確保已蒸至軟身。

2. 南瓜與紅蘿蔔放進攪拌機裡打爛成蓉。

3. 放進鍋裡煮滾後，加入脫脂奶。

4. 最後加2滴橄欖油，而這個步驟原來不可或缺！

降血壓偏方3：青背魚麻婆豆腐

有指用鹽滷豆腐配青背魚，是降血壓偏方之一。今次營養師就建議以青背魚取代免治肉炮製的新版麻婆豆腐。一般豆腐是用石膏粉做的，本身已有味，但鹽滷過的就有點鹹味，還富含鎂質。據美國心臟協會的研究報告顯示，每日攝取300毫克鎂質，1個月後已發現高血壓問題得以紓緩，亦可提升血液內的鎂質。

鹽滷豆腐青背魚，看上去很惹味，即使是想降血壓也不必吃得太寡。（《X偏方：全民拆解II》節目截圖）

而青背魚只是統稱，當中包括多春魚、鯖魚、沙甸魚、秋刀魚等，這些魚都來自冰凍水域，因蘊含豐富Omega-3，其DHA和EPA有助減低血液內的壞膽固醇及心血管疾病的風險，保持血管健康和彈性，可降低患高血壓的風險。

請按下圖了解豆腐青背魚製法，並了解這道菜與降血壓的關係：

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1. 豆腐切粒備用。鑊燒熱下油，將魚煎至六、七成熟盛起，因過熟會使肉質粗糙。

2. 起出魚骨和弄成肉碎，以仿照麻婆豆腐的肉碎，亦免吃時鯁倒。

3. 魚肉回鑊，加入2匙豆瓣醬。加入豆腐同炒，加蓋煮3分鐘，即成。

降血壓偏方4：蜜柑皮浸浴

節目組將比較5種分別不產地青柑的氯化物含量進行檢測。（《X偏方：全民拆解II》節目截圖）

日本醫學節目曾提到，蜜柑的隱黃素多，有效改善高血糖問題，不過並非食用，而是用蜜柑皮泡浴。註冊中醫師丁皡指出，泡完蜜柑浴或溫泉浴，因為水分中有一定的鹽，會在皮膚表面形成很薄的結晶，有如幫我們全身穿上保溫衣，延長溫泉效果。香港高等教育科技學院食品與健康科學學系特任導師林偉恩博士解釋，將蜜柑皮撕碎，有助釋出當中的氯化物。氯化物是鹽的一種，但究竟哪種蜜柑皮的氯化物含量最多？

節目組把5種分別產自西班牙、澳洲、南非、日本蜜柑，以及中國的蜜柑所含青柑氯化物含量進行比較，模擬溫泉的環境，放入蜜柑皮並加熱10分鐘。途中用鐵匙不斷擠壓蜜柑皮，希望將更多氯化物釋放到水裡。

請按下圖睇蜜柑皮浸浴的原理，以及蜜柑皮氯化物含量檢測結果：

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實驗結果顯示，氯化物含量由多至少依次為西班牙、南非、澳洲、日本和中國。神經外科專科醫生黃秉康解釋，一般浸溫泉時，身體會產生像在做輕度或中度運動時的反應，如心率會上升、周邊血管會舒張，結果會令血壓輕微下降。可是，若你泡溫泉的時間太長，身體水分會流失，等於你一直不停地跑步，血壓如果降至較低水平，你會開始感到頭暈，要離開溫泉，讓自己休息，補充足夠水分。

降血壓偏方5：腹式呼吸練習

除了食療、浸浴，專家還教大家用一條橡筋降血壓，就是用來箍住腰部，輕鬆打個結，可當作阻力訓練，但不必箍太緊。兩隻手放在肋骨旁邊，慢慢吸氣，吸的時候會感覺到像有股力量在推你的手。吸氣最好保持3至4秒，停留1秒，再慢慢呼氣6秒。

專家建議初學者躺著練習，讓頸、肩和肩胛肌肉都可以放鬆，更集中感受到呼吸的節奏和感覺。

請按下圖了解腹式呼吸法：

日本曾進行過研究，一群病人為期3星期的橫隔膜式呼吸法，上壓平均降低5.9毫米水銀，而下壓則降低1.4毫米水銀。

原來當我們能正確地用橫隔膜呼吸，會刺激到血管周邊的壓力受體，刺激到副交感神經系統的信息，從而降低血壓。

資料來源：《X偏方：全民拆解II》