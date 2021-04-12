入廚貼士｜蠔清洗要用鹽水！教你調配適合比例鹽水保留蚵仔鮮味

撰文： 灃食公益飲食文化教育基金會 最後更新日期： 2021-04-12 15:02

漫步在台灣西部沿岸，放眼望去盡是成排的蚵田順著海岸線綿延生長，待時機成熟，養蚵人家便乘著竹筏去採收。其實，「蚵仔」是台灣人特有的閩南語俗稱，正式的名稱是耳熟能詳的「牡蠣（又稱生蠔、蠔）」。

台灣有名的小吃中，往往都有蚵仔的身影，但想要做出好吃的料理蚵仔，絕對不能忽略用鹽水清洗的動作。

▼鹽水清洗蚵仔教學（點擊下圖看清👇👇👇）

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千萬不要小看「鹽水清洗」這個步驟，它可是會大大影響蚵仔的美味程度！沖洗用鹽水有一定的比例，最好是控制在1.5-2%的鹽水中，才能將蚵仔的美味完整保留。清洗時先將蚵仔外殼去除，浸泡在鹽水中，接著用手輕柔的搓洗蚵仔，在搓洗的同時也可以順便檢查是否有外殼碎屑的殘留，最後一個步驟則是放置於水龍頭下，利用流動的清水沖去鹽水和髒污就大功告成，成為美味新鮮的海味食材。

清洗蚵仔三步驟（灃食公益飲食文化教育基金會授權使用）

在整個清洗過程中，最關鍵的就是會影響美味的「鹽水」，適當比例的鹽水不僅能夠去除蚵仔的腥味，還能利用滲透壓的原理，使蚵仔質地變得更柔軟口感更佳；相反地，若是使用淡水清洗、浸泡，則蚵仔內滲透壓較高，會將水分吸入內部，雖然外觀看起來會更佳飽滿，但營養素和關鍵的呈味物質可能因此被稀釋、流失，降低蚵仔原有的營養與風味。

不只是蚵仔，這個訣竅也適用於其他海產貝類喔！下次清洗海鮮時，別忘了使用鹽水，保留最佳的海味、煮出最棒的料理吧！

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：蚵仔為什麼要用鹽水清洗？】