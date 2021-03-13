消委會測試｜健身行山良伴？葡萄適1支=6粒糖能量飲品愈飲愈肥！

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-14 03:55

健身室、行山、跑步等運動人士或可透過喝能量飲品補充能量和提升表現，消委會早前曾測試並發現這些飲品的含糖量驚人，某些樣本的蔗糖含量較標準建議含量高出4倍。雖然，做Gym自拍分享健身成果不禁教人艷羨，但身旁的那支高糖能量飲品可能將努力斷送，甚至引起致胖危機。

高糖能量飲品可能引起致胖危機。（尹嘉蔚攝）

新冠肺炎確診人數近日有回升趨勢，由健身室群組爆發及牽連的確診個案急增，有市民擔心第五波疫情將會爆發。健身室內做Gym增肌、keep fit瘦身，必不可少莫過於水、能量飲品，解渴又可補充能量。但要留心能量飲品的含糖量十分高儼如「糖水」！

消委會曾測試市面上51款甜味飲品的含糖量，當中有7款運動飲品和9款能量飲品，包括水動樂、葡萄適等。其中兩款葡萄適運動飲品含糖量高，飲一枝已超過每日建議的游離糖攝入量一半。

消委會曾測試市面上16款運動及能量飲品，有樣本的糖分含量十分高。（消委會圖片）

世界衞生組織建議以成人每日攝取2000千卡能量為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（約10粒方糖）。就葡萄適橙味及檸檬味兩款運動飲品，每支450毫升含糖25.2克，100毫升含糖分5.6克（約1粒方糖），消委會表示若飲用一支的話，已超出成人每日建議游離糖攝入量的一半。此外，記者隨機在便利店抽樣，葡萄適能量飲品300毫升裝，每100毫升有80千卡，糖分10.1克（約2粒方糖），飲用一支約等於進食6粒方糖，比消委會發現的更高糖。

300毫升裝的運動及能量飲品，飲用一支約等於進食6粒方糖。（尹嘉蔚攝）

按圖了解14款運動及能量飲品熱量（每100毫升）及含糖量（由高至低熱量排名）︰

+ 9 + 9 + 9

運動飲品如何攝取較低糖分？

香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德博士曾於校內文章解釋，一小時以內的休閒運動並不會流失太多電解質，因此飲用清水是最理想的選擇。當持續一小時或以上的高強度或長時間運動，例如馬拉松、足球比賽等，才需要考慮飲用運動飲品，同時可選用運動飲品粉末沖劑，並多加水分沖泡，以減低糖分攝取。

據消委會的調查發現，市面上大部分的運動及能量飲品，無論含天然糖或不含糖分，均加入了不同種類的甜味劑作調味，例如三氯半乳蔗糖（Sucralose）、醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium/ACE-K）及天冬酰胺（Aspartame）等。其中兩款美國出產的5-hour Energy飲料（橙味、蜜桃味），當中的Sucralose含量分別達1,560及1,590（毫克/千克），較食品法典委員會的《食品添加劑通用標準》（GSFA）中「飲品類」的建議甜味劑含量高出4倍（GSFA建議最高濃度為300毫克/千克）。

據消委會的調查發現，市面上大部分的運動及能量飲品，均加入了不同種類的甜味劑作調味，例如E955三氯半乳蔗糖（Sucralose）、E950醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium/ACE-K）。（尹嘉蔚攝）

消委會引述外地研究指，大量攝取三氯半乳蔗糖 Sucralose（E955）會阻礙腸道益菌生長，不利腸道健康，長期過量攝取甜味劑亦有健康風險，不同大型研究亦指出，長期飲用含人工甜味劑飲品，會增加患冠心病、中風甚至死亡的機會。甜味劑更會令人嗜甜，愈飲愈肥。消委會提醒，若非有大量體力消耗，不宜過量飲用運動及能量飲品。

以下3類人士飲用前更要格外留神︰

參考資料︰消委會/食安中心/香港浸會大學