減肥｜不用節食減重認清減醣飲食5秘訣　營養師推薦健康外食餐單

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-13 15:02

過去對於減肥常聽到的觀念，一定要「少吃多動」，就可以一直瘦瘦瘦。但是，你曾經有這樣的情形嗎？天天瘋狂的計算卡路里養成小鳥胃，剛開始非常有效，但持續幾天之後，接下來卻是一公斤都沒掉，而情緒也跟著好崩潰！

想減肥？別再惡性節食，斤斤計較卡路里了

我（台灣營養師趙函穎）在減肥門診常見到許多個案，因為努力節食跟運動，但沒有顯著成效，還因為餓久了而大開「吃」戒！甜食炸物樣樣來，結果體脂肪不僅全部囤積回來，還容易都胖在肚子上！進而產生許多負面的情緒，後悔、罪惡感，自信心大失，甚至就自暴自棄不想再減肥。

找出發胖的原因比盲目節食努力更重要

隨著我們年紀愈大，新陳代謝愈來愈差，再加上每個人的體質都不同，除了飲食問題外，個人的排便習慣、睡眠品質、每日活動強度、生活壓力、內分泌失調、以及心理因素暴食都有關，真的不是算算卡路里加加減減這麼簡單就可以解決的。

但是，請別灰心，就算你是甜食失控型的螞蟻人，排便萬年不順大腹婆，疲累壓力胖水腫人，只要你願意，都可以先從飲食調整開始做起，讓疲勞的身體補充足夠營養，改善這些惱人的肥胖問題，讓減肥計劃事半功倍。

請記得：瘦身成功的關鍵比例：飲食佔70%，運動20%，10%調整心情跟作息！

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常減肥失敗的你，先從減醣生活開始做起吧

減肥成功的關鍵在於，找到適合自己能夠長久開心執行的方法。如果你一直反覆減肥失敗，請一定要來試試風靡歐美日本的減醣飲食，除了可以提供身體足夠營養之外，還可以吃得很開心！再依據每個人不同的惱人問題，做適當的菜單調整，每餐都吃對吃飽，才有動力繼續瘦。

減醣飲食第一階段

請將原本飲食中的精緻澱粉類攝取減半，改增加各種顏色的蔬菜類。

▼減醣飲食5大秘訣（點擊下圖看清👇👇👇）

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推薦營養師很愛的減醣外食好幫手

自選菜式便當 〔推薦指數〕★★★★★

自選菜式便當的菜色多元，選擇性也比較豐富，是很適合減醣飲食的選擇。

1. 主食澱粉：優先選擇糙米飯／五穀飯或番薯飯，而且只吃1／2碗，或依個人食量減半。 2. 蔬菜：挑選各種顏色的蔬菜2～3樣，盡量避開有包裹麵衣油炸、勾芡的蔬菜。 3. 蛋白質：可以挑巴掌大的蒸魚／煎魚，或是滷肉／滷豆腐。 4. 湯品：選擇清湯來喝，海帶湯／蘿蔔湯／紫菜蛋花湯都很好。

火鍋 〔推薦指數〕★★★★★

火鍋減肥法是我的最愛，除了蔬菜多，食物直接用燙的，健康少負擔。

1. 主食澱粉：不要飯、麵、冬粉。 2. 蔬菜：火鍋拼盤本來蔬菜就多，請店家把加工丸及餃類也換成蔬菜。 3. 蛋白質：只要不是加工的魚丸、貢丸、煙燻煙肉，選擇肉片及海鮮都很好。 4. 湯品：選擇昆布、海帶湯底，若是沙茶鍋或麻辣鍋則不喝湯。 5. 沾醬：醬料建議可以多加蔥、蒜、辣椒或白蘿蔔泥之類的辛香料提味，不加勾芡類醬料，如沙茶醬、豆瓣醬、豆腐乳。

便利商店 〔推薦指數〕★★★★★

到處可見的便利商店，往往是外食族最方便的首選，認真挑食輕鬆減醣。

1. 主食澱粉：番薯、粟米都很棒。 2. 蔬菜：生菜沙律、溫沙律、關東煮蔬菜。 3. 蛋白質：茶葉蛋、糖心蛋、蒸蛋、豆乾、毛豆、雞腿和雞胸肉。 4. 湯品：沖泡海帶芽湯、沖泡味噌湯等清湯。 5. 飲料：無糖高纖豆漿、無糖的茶或黑咖啡。

減醣日搭配美食日 讓你減肥事半功倍

減肥是一輩子的事情，記得別把自己逼得太緊，幫自己安排每週一天的美食日，適度的吃回在減醣日曾經想吃的「違禁品」，如：蛋糕、米飯、麵條跟炸物等，我們的身心狀態就像一條橡皮筋，若是過度拉緊是會斷掉的。

身體也會學習跟記憶目前的飲食狀態，因此，適度的放輕鬆跟休息，都可以讓減醣瘦身生活更容易執行。

瘦身不以降低減輕體重為目的，而是在於看見自己的進步。

當然，別忘了搭配適合自己強度的運度，充足的睡眠作息，健康愛自己的心態，這些都在瘦身成功關鍵的一環。尤其心態的調整很重要，請記得，瘦身不以降體重為目的，而是在於看見自己的進步，如果你在執行減醣幾週後，突然發現「哇！我竟然沒那麼愛甜食了，好像口味漸漸開始改變，吃太多反而一下就膩了」，「哇！我竟然可以開始天天排便順暢，感覺身體沒有這麼水腫，工作也更有精神」，「哇！我的衣服跟裙褲都有比較鬆欸」，請別懷疑，這些都是身體給我們的正向回饋。祝福大家都能吃得開心，瘦得開心！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：別再惡性節食減肥了 營養師趙函穎分享健康減醣飲食秘訣及外食菜單】